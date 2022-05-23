İSKİ'den 3,2 Milyar Liralık Su ve Atıksu Yatırımı - Haberler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) kuruluşlarından İSKİ Genel Müdürlüğü'nün 2021 Yılı Faaliyet Raporu, İBB Meclisi'nde onaylandı. Faaliyet raporunu meclise sunan İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu, 7 milyar 959 milyon 457 bin lira olan 2021 yılı gider bütçesini yüzde 93 oranında hayata geçirdiklerini ve bütçenin yüzde 43'ünü yatırımlara ayırdıklarını söyledi.

İSKİ, 2021 yılı bütçesinin yüzde 43'ünü yatırımlara ayırarak, 3,2 milyar liralık Su, atık Su, dere ıslahı, havza koruma, restorasyon yatırımları ile ağaçlandırma çalışmaları yaptı. 102 noktadan denize atık Su girişi engellendi. Üç ayrı biyolojik arıtma tesisi ile 3 tünel çalışması ve Melen havzasındaki atıksuların toplanma ve arıtılma yatırımları ise sürüyor.

İBB bağlı kuruluşlarından İSKİ Genel Müdürlüğü'nün 2021 Yılı Faaliyet Raporu, İBB Meclisi'nde onaylandı. Faaliyet raporunu meclise sunan İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu, 7 milyar 959 milyon 457 bin lira olan 2021 yılı gider bütçesini yüzde 93 oranında hayata geçirdiklerini ve bütçenin yüzde 43'ünü yatırımlara ayırdıklarını söyledi. Geçen yıl yaptıkları Su, atık Su ve çevre yatırımlarına toplam 3 milyar 225 milyon lira harcadıklarını belirten Mermutlu'nun konuşmasının satır başları şöyle:

"3 YENİ BİYOLOJİK ARITMA GELİYOR: 2021 yılında bütçesinin yüzde 43'ünü yatırımlara ayırarak, 3,2 milyar liralık Su, atık Su, dere ıslahı, havza koruma, restorasyon yatırımları ile ağaçlandırma çalışmaları gerçekleştirdik. Yüzülebilir kriterlerde bir deniz için 102 noktadan İstanbul Boğazı ile Marmara Denizi, Karadeniz'e atık Su girişini engelledik, 40 noktada imalatlar devam ediyor. 89 noktada ise planlama çalışmaları sürüyor. Tuzla İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi 3. Kademe İnşaatı ile Baltalimanı ve Yenikapı Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi inşaatları devam ediyor. Tuzla ve Baltalimanı tesisleri Kasım ayında tamamlanacak. Marmara Denizi'ne akan suları biyolojik arıtmadan geçirecek Yenikapı'daki inşaat ise 2024 senesinde hizmete alınacak.

KÜÇÜKÇEKMECE GÖLÜ KURTARILIYOR: Küçükçekmece Gölü'ne gelen atıksuları biyolojik arıtma tesislerine aktaracak Ambarlı ve Ataköy arıtma tünelleri aralıksız sürüyor. Küçükçekmece Gölü'nün batı yakasından gelen atıksuları mevcut ön arıtma tesisi yerine Ambarlı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'ne yönlendirecek inşaat 2023 yılında, gölün doğu yakasından gelen atıksuları mevcut ön arıtma tesisi yerine Ataköy İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'ne ulaştıracak tesis ise 2024'te işletmeye alınacak.

FATİH'TEKİ SU BASKINLARINA SON: Unkapanı Yağmursuyu Tüneli de Fatih Vatan Caddesi, Aksaray Meydan, Unkapanı Alt Geçidi ve Namık Kemal Caddesi'nde yağışlı havalarda yaşanan su baskınlarına kalıcı çözüm oluşturulacak."

1.510 metre uzunluğundaki yağmursuyu tünelinin 570 metrelik kısmının tamamlandığını, 940 metrelik kısmındaki çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Raif Mermutlu, 100 milyon liraya mal olacak tüneli Ekim ayının sonunda bitirmeyi hedeflediklerini söyledi.

İÇMESUYUNA 292 MİLYON LİRALIK YATIRIM

Avrupa Bölgesi Müteferrik İçmesuyu Şebeke ve İsale Hattı inşaatları ile özellikle yeni yerleşim yerleri olan Silivri, Çatalca ve Büyükçekmece ilçelerinin içmesuyu hattı talepleri, mevcut şebekenin iyileştirilmesi, isale hatlarının yapımı ve yenilenmesi yapılıyor. 142 milyon liraya mal olacak iş kapsamında 54,5 km imalat yapıldı, 65 km şebeke ve isale hattı yapımı ise planlanıyor. Asya Bölgesi Müteferrik İçmesuyu inşaatları kapsamında ise Melen regülatöründen İstanbul'a aktarılan suyun kapasitesinin 720 bin metreküp artırılması hedefleniyor. Bu amaçla 5 pompa ilave ediliyor. 150 milyon liraya mal olacak çalışmanın yüzde 10'u tamamladı. Projenin yıl sonunda bitirilmesi planlanıyor.

MELEN HAVZASI'NA 1 MİLYAR LİRALIK ÇEVRE YATIRIMI

İSKİ; Melen Havzası'ndan gelen atıksuların, kolektörler vasıtasıyla toplanması, arıtılması ve çevreye zararsız hale getirildikten sonra uzaklaştırılması için 84,3 km uzunluğundaki kolektör hatlarının 41 km'sini tamamladı. Ayrıca Cumayeri ilçesindeki günlük 9.000 metreküp kapasiteli ileri biyolojik atıksu arıtma tesisi ile Çilimli ilçesindeki hizmet binası yapımı devam ediyor. Proje kapsamında 13 km tünel yapılarak arıtılmış suların uzaklaştırılması sağlanıyor. Tüm projelerin İSKİ'ye toplam maliyeti 1 milyar lira olacak ve yatırımlar Temmuz 2023'te bitirilecek.

HALİÇ'TEN 9 BİN TON ÇAMUR ÇIKARTILDI

Haliç tabanından 2021 yılında 6 bin 200 ton ve 2022 yılının ilk 4 ayında ise 3 bin ton çamur çıkartıldı. Çıkartılan çamur kurutularak bertaraf edildi.

36 KM DERE ISLAHI

2021 yılında 69 ana ve yan kol derede toplam 36 km ıslah yapıldı. Kurbağalıdere, Kemiklidere, Seyit Ahmet Deresi, Çekmeköy Deresi, Utuk Deresi, Sultanbeyli Uzundere, Kavaklıdere gibi derelerde programlanan kısımlarında, ıslah çalışması ile birlikte atıksu ve yağmursuyu bağlantıları da bitirildi. İstanbul'un en büyük derelerinden olan Haramidere ile Ayamama, 10 Yıl, Karabal, Maltepe Cemalbey ve Suvat derelerinde ise ıslah çalışmaları devam ediyor.

BİR YILDA 164 BİN AĞAÇ DİKİLDİ

2021 yılında 99 bin 800, 2022 yılının ilk dört ayında ise 64.400 adet fidan dikimi yapıldı.

313 KM DERE TEMİZLİĞİ

Geçen yıl 155 adet derede 313,4 km'lik dere temizliği yapılarak toplam 1 milyon 46 bin metreküp teressübat çıkarıldı. 2022 yılının ilk 4 ayında ise 75 farklı derede toplam 111 km'lik temizlik yapıldı ve 253 bin metreküp teressübat çıkarıldı.

HAVZALAR KORUNUYOR

Bu kapsamda geçen yıl 217 yapının yıkımı gerçekleştirildi. 2022 yılında havzalarda 200 adet yapının yıkımı planlanıyor.