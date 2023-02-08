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İskenderun Limanı'nda deprem sonrası çıkan yangına müdahale sürüyor

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İskenderun Limanı'nda deprem sonrası çıkan yangına müdahale sürüyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından İskenderun Limanı'nda devrilen konteynerlerde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından İskenderun Limanı'nda devrilen konteynerlerde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrasında limanda devrilen konteynerlerde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın sürüyor.

Farklı illerden itfaiye ekipleri ve arazözlerin karadan, Hatay Orman Bölge Müdürlüğü helikopterlerinin de havadan müdahalesiyle alevler söndürülmeye çalışılıyor.

Yangından yükselen dumanlar, İskenderun ilçesinin birçok noktasından görülüyor.

Limandaki konteynerlerde 6 Şubat'ta çıkan yangına dün Kara Kuvvetlerinin helikopterleri ile Hava Kuvvetlerinin uçağı müdahale etmiş ve uçaktan alevlere "yangın söndürme topu" da atılmıştı.

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Kaynak: AA / Güncel

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