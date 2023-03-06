Hatay'ın İskenderun Körfezi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Güncel Haberler
Hatay İskenderun Körfezi'nde saat 23.49'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle kısa süreli panik yaşandı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'dan korkutan bir haber geldi. İskenderun Körfezi'nde gece saatlerinde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 23.49'da merkez üssü Akdeniz'in İskenderun Körfezi olan 4.5 büyüklüğünde deprem yaşandığını açıkladı.
Deprem deniz yüzeyinin 5.39 kilometre derinliğinde meydana geldi. Deprem nedeniyle kısa süreli panik yaşandı.
Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Hatay'ın Payas ilçesi olarak açıkladı. Rasathane, depremin 4.8 büyüklüğünde ve 5 km derinlikte olduğunu bildirdi.
Kaynak: AA / Güncel