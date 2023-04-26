İsim ve soyadının yaygın olması bıktırdı

BOLU'da, Salih Yıldırım (40), isim ve soyadının yaygın olması nedeniyle, hiç gitmediği illerdeki bazı adli olaylara 'tanık' olarak yazıldığını söyledi.

BOLU'da, Salih Yıldırım (40), isim ve soyadının yaygın olması nedeniyle, hiç gitmediği illerdeki bazı adli olaylara 'tanık' olarak yazıldığını söyledi. Sık sık dilekçe verip yaşananlarla ilgisinin olmadığını kanıtlamak zorunda kaldığını belirten Yıldırım, "Bu isim yüzünden çok çektim. İsmimin başına ya da sonuna farklı bir isim daha ekleyeceğim. Adliyeye gelmekten sıkıldım" dedi.

Bolu'da, mobilya ve beyaz eşya satan dükkanda çalışan, evli ve 2 çocuk babası Salih Yıldırım, isim ve soyadının Türkiye'de yaygın olması nedeniyle birçok sorun yaşadı. Yıldırım, kayıtlarda 'ölü' gözüktüğünden askerlik görevini yapamadı, bekarken bir boşanma davasında çocukların velayetinin kendisine verildiğini öğrendi ve hiç gitmediği İstanbul'da hırsızlık, Antalya'da da taciz olaylarında 'tanık' olarak ifadeye çağrıldı. Söz konusu durumlarla ilgisiz olduğunu sık sık dilekçeyle bildiren Yıldırım, Bolu Adliyesi'nde de Antalya'ya hiç gitmediğini, olaydan haberi olmadığını yazıp, telefonunun baz istasyonu kayıtlarının incelenmesi yönünde savcılığa dilekçe verdi.