İşgal Altındaki Batı Şeria'da Filistinli Çiftçilere 9 Saldırı

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Filistinli çiftçilere yönelik son bir hafta içinde işgal altındaki Batı Şeria'da 9 saldırı gerçekleştirildi. İsrailli işgalcilerin fiziksel saldırıları, vandalizm ve kundaklama gibi ihlalleri rapor edildi.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, bir hafta içerisinde işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli çiftçilere, arazi ve mülklerine yönelik 9 saldırıda bulundu.

Filistin yönetimine bağlı Medya Ofisi tarafından Tarım Bakanlığı ve Filistin Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Yerlerine Karşı Direniş Komisyonu işbirliğinde ortak bir rapor yayımlandı.

Raporda, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerce gerçekleştirilen ihlallerin fiziksel saldırılar, arazi ve mülklere yönelik vandalizm, kundaklama ve ırkçı sloganlar yazma şeklinde değiştiği ifade edildi.

Bu ihlallerin Batı Şeria'nın Beytüllahim, Ramallah, Selfit ve Kalkilya bölgelerinde yoğunlaştığı, sadece son bir haftada 9 saldırının tespit edildiği kaydedildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da mayıs ayı içinde 415'i Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından olmak üzere Filistinlilere ve mülklerine karşı gerçekleştirilen toplam 1691 saldırı ve ihlal tespit edildiği aktarıldı.

Filistin belde ve köylerine yönelik silahlı baskınlar, tarlaların tahrip edilmesi, kundaklama ve yol kesme dahil birçok hak ihlalinin Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ve İsrail ordusu tarafından gerçekleştirildiğinin altı çizildi.

Kaynak: AA / Aysar Alais - Güncel
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