İş yerinde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde inşaat malzemeleri satılan iş yerinde çıkan yangın, bitişikteki 2 iş yerine daha sıçradı. Ekiplerin yaklaşık 1,5 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, dumandan etkilenen iş yeri sahibi ile 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Pazarcı Mahallesi Tapucu Abdullah Caddesi'nde inşaat malzemeleri satan bir iş yerinde saat 10.30 sıralarında yangın çıktı. Yangın, rüzgarın ve inşaat malzemeleri arasındaki yanıcı maddelerin etkisiyle kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İtfaiye Birimi, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri büyüyen alevleri kontrol altına alabilmek için çalışma başlattı.

3 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Yangın sırasında dumandan etkilenen iş yeri sahibi ile 2 kişi, olay yerine gelen ambulansta müdahale edildikten sonra hastaneye götürüldü. Müdahale sırasında bir itfaiye erinin ayağı yanmaktan son anda kurtuldu. Mesai arkadaşının suyla müdahale ettiği itfaiye eri, yangın söndürme çalışmalarına devam etti.

1,5 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1,5 saatlik müdahalesiyle alevler kontrol altına alınıp, soğutma çalışması yapıldı. Yangın nedeniyle yakındaki 2 iş yeri de zarar gördü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı