Görüntü Türkiye'den: 16 yaşındaki çocuk, 15 yaşındaki iş arkadaşını ateşe verdi

Antalya'da çıraklık eğitimi gören 15 yaşındaki E.A., motosiklet servisinde çalışan arkadaşı A.K.K. (16) tarafından üzerine benzin dökülerek ateşe verildi. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda ağır yaralanan genç, aylar süren tedavi sonrası taburcu edilirken, ailesi işveren ve zanlı hakkında dava açtı.

ALEVLERİN İÇİNDE KALDI

Olay, 19 Haziran 2024'te Antalya'daki bir motosiklet servisinde meydana geldi. İddiaya göre, çıraklık eğitimine devam eden E.A., birlikte çalıştığı A.K.K. tarafından üzerine benzin dökülerek ateşe verildi. Servisteki diğer çalışanlar yangın söndürme tüpleriyle müdahale ederek alevleri söndürdü. Vücudunun yarısından fazlası yanan E.A., helikopter ambulansla Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Yaklaşık 6,5 ay süren tedavi sürecinde vücudunun yüzde 50'sine deri nakli yapılan E.A.'ya, yüzde 49 oranında malullük raporu verildi.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ DEHŞETİ GÖSTERDİ

Olay anı güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde A.K.K.'nin yağ temizleme odasına girdiği, kısa süre sonra ani bir alev patlamasının yaşandığı görüldü. A.K.K.'nin ayağına sıçrayan ateşten kurtulmak için dışarı kaçtığı, E.A.'nın ise vücudunu saran alevlerle çığlık atarak kendini yere atıp söndürmeye çalıştığı anlar kameraya yansıdı.

AVUKAT: BU BİR ŞAKA DEĞİL, ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS

E.A.'nın avukatı Barkın Öztürk, olayın "şaka" olarak nitelendirilemeyeceğini belirterek, zanlının 'kasten yaralama' değil, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan yargılanması gerektiğini söyledi. "Birinin üzerine benzin döküp çakmak çakmak, sadece yaralama niyetiyle açıklanamaz. Ayrıca işveren de gerekli iş güvenliği önlemlerini almadığı için sorumludur" dedi.

"OĞLUMUN VÜCUDUNUN YARISI YANDI"

E.A.'nın babası Hüseyin A., oğlunun olaydan önce zanlıyla küçük bir tartışma yaşadığını belirterek şunları söyledi: "Bir hafta sonra intikam almak için sırtından benzin döküp ateşe vermiş. Çocuğum helikopterle Ankara'ya götürüldü. Aylarca tedavi gördü, yüzde 56 deri nakli yapıldı. Hukuki süreci sonuna kadar takip edeceğim."

ZANLI "KAZA" SAVUNMASI YAPTI

A.K.K. ise mahkemede ifadesinde olayın "kaza sonucu" meydana geldiğini öne sürdü. "Ben çakmağı ateşlemek istememiştim. Çakmak elimdeyken kendiliğinden alev aldı, oda bir anda patladı" diyerek kendini savundu. Olayla ilgili ceza davası ve iş güvenliği tazminat davası sürüyor.