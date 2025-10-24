Haberler

Görüntü Türkiye'den: 16 yaşındaki çocuk, 15 yaşındaki iş arkadaşını ateşe verdi

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Görüntü Türkiye'den: 16 yaşındaki çocuk, 15 yaşındaki iş arkadaşını ateşe verdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'da 15 yaşındaki çırak E.A., motosiklet servisinde birlikte çalıştığı 16 yaşındaki arkadaşının üzerine benzin döküp ateşe vermesiyle ağır yaralandı. Vücudunun yarısından fazlası yanan E.A.'ya deri nakli yapıldı. Ailesi, hem zanlı hem de iş güvenliği önlemlerini almadığı gerekçesiyle işverene dava açtı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

  • 16 yaşındaki A.K.K., 15 yaşındaki iş arkadaşı E.A.'nın üzerine benzin dökerek ateşe verdi.
  • E.A. vücudunun yüzde 50'sinden fazlası yandı ve yüzde 49 malullük raporu aldı.
  • Olay 19 Haziran 2024'te Antalya'daki bir motosiklet servisinde meydana geldi.
  • A.K.K. mahkemede olayın kaza sonucu olduğunu savundu.
  • E.A.'nın ailesi işveren ve zanlı hakkında dava açtı.
  • Ceza davası ve iş güvenliği tazminat davası devam ediyor.

Antalya'da çıraklık eğitimi gören 15 yaşındaki E.A., motosiklet servisinde çalışan arkadaşı A.K.K. (16) tarafından üzerine benzin dökülerek ateşe verildi. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda ağır yaralanan genç, aylar süren tedavi sonrası taburcu edilirken, ailesi işveren ve zanlı hakkında dava açtı.

ALEVLERİN İÇİNDE KALDI

Olay, 19 Haziran 2024'te Antalya'daki bir motosiklet servisinde meydana geldi. İddiaya göre, çıraklık eğitimine devam eden E.A., birlikte çalıştığı A.K.K. tarafından üzerine benzin dökülerek ateşe verildi. Servisteki diğer çalışanlar yangın söndürme tüpleriyle müdahale ederek alevleri söndürdü. Vücudunun yarısından fazlası yanan E.A., helikopter ambulansla Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Yaklaşık 6,5 ay süren tedavi sürecinde vücudunun yüzde 50'sine deri nakli yapılan E.A.'ya, yüzde 49 oranında malullük raporu verildi.

Görüntü Türkiye'den: 16 yaşındaki çocuk, 15 yaşındaki iş arkadaşını ateşe verdi

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ DEHŞETİ GÖSTERDİ

Olay anı güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde A.K.K.'nin yağ temizleme odasına girdiği, kısa süre sonra ani bir alev patlamasının yaşandığı görüldü. A.K.K.'nin ayağına sıçrayan ateşten kurtulmak için dışarı kaçtığı, E.A.'nın ise vücudunu saran alevlerle çığlık atarak kendini yere atıp söndürmeye çalıştığı anlar kameraya yansıdı.

AVUKAT: BU BİR ŞAKA DEĞİL, ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS

E.A.'nın avukatı Barkın Öztürk, olayın "şaka" olarak nitelendirilemeyeceğini belirterek, zanlının 'kasten yaralama' değil, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan yargılanması gerektiğini söyledi. "Birinin üzerine benzin döküp çakmak çakmak, sadece yaralama niyetiyle açıklanamaz. Ayrıca işveren de gerekli iş güvenliği önlemlerini almadığı için sorumludur" dedi.

Görüntü Türkiye'den: 16 yaşındaki çocuk, 15 yaşındaki iş arkadaşını ateşe verdi

"OĞLUMUN VÜCUDUNUN YARISI YANDI"

E.A.'nın babası Hüseyin A., oğlunun olaydan önce zanlıyla küçük bir tartışma yaşadığını belirterek şunları söyledi: "Bir hafta sonra intikam almak için sırtından benzin döküp ateşe vermiş. Çocuğum helikopterle Ankara'ya götürüldü. Aylarca tedavi gördü, yüzde 56 deri nakli yapıldı. Hukuki süreci sonuna kadar takip edeceğim."

ZANLI "KAZA" SAVUNMASI YAPTI

A.K.K. ise mahkemede ifadesinde olayın "kaza sonucu" meydana geldiğini öne sürdü. "Ben çakmağı ateşlemek istememiştim. Çakmak elimdeyken kendiliğinden alev aldı, oda bir anda patladı" diyerek kendini savundu. Olayla ilgili ceza davası ve iş güvenliği tazminat davası sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıASar Gnc:

her taraf deli kaynıyor

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarızırzop:

ALLAH şifa versin

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGüray Dilli:

Siz hala ssç diye düzenlemeler yapın. Ağırlaştırılmış müebbet verilecek suçlarda , bu çocuk , suça sürüklenmiş deyip az ceza verin. Sonra da sonucu görün. Vahşi sonuçlar yaratan suçlarda madem kısas , idam, vs yok , bari ağırlaştırılmış müebbed cezası verin de bir daha dünya,toplum yüzü göremesinler ve aileler adalete kavuşsun. Aksi hal hüsran

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Ulan ne kadar kansız var tolumda

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıImud Imud:

İşte okulda çocuğuma kimse dokunamaz okulda öğretmen çocuğuma kizamaz egitim sisteminin sonucu

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osimhen'in arkadaşı geliyor! Galatasaray'dan bomba bir transfer daha

Osimhen'in arkadaşı geliyor! Galatasaray'dan bomba bir transfer daha
Araçlara saldıran çıplak adam, trafiği felç etti

Araçlara saldıran çıplak adam, trafiği felç etti
Gözler saat 15.30'a çevrildi: Altında dengeler bugün değişecek

Gözler saat 15.30'a çevrildi: Altında dengeler bugün değişecek
Dünyaca ünlü oyuncu Tom Hanks halkın arasına karıştı

Metroda seyahat eden ünlü ismi görenler büyük şaşkınlık yaşadı
Çekmeköy Belediyesi'nin duyarsızlığı ilçe halkını isyan ettirdi

Çocukların korkudan okula gidemediği ilçede yapılan projeye bakın
Osimhen'in arkadaşı geliyor! Galatasaray'dan bomba bir transfer daha

Osimhen'in arkadaşı geliyor! Galatasaray'dan bomba bir transfer daha
Araçlara saldıran çıplak adam, trafiği felç etti

Araçlara saldıran çıplak adam, trafiği felç etti
Türkiye'nin en kilolu ve en uzun bebeği: Ali Atilla

Türkiye'nin en büyük bebeği: Ali Atilla
Telefonların ÖTV matrahlarında değişiklik! Fiyatlar 1000 liraya yakın düşebilir

Resmi Gazete'de yayımlandı! Telefon almayı düşünenlere müjdeli haber
Genç Oyuncu Isabelle Tate'in ölüm nedeni belli oldu

23 Yaşındaki ünlü oyuncunun ölüm nedeni belli oldu
'Piyasa dolandırıcılığı' iddiası: SPK'dan ünlü sihirbaz Aref dahil 16 kişiye yasak kararı

Ünlü sihirbaza borsada işlem yasağı! İddialar hayli vahim
Motorine tarihi zam! Bu gece yarısı pompaya yansıyacak

Araç sahiplerine kötü haber! Gelmiş geçmiş en büyük zam geliyor
Fenerbahçe'ye sponsor olan Hamdi Ulukaya'dan yeni hamle

Fenerbahçe'ye sponsor olan Hamdi Ulukaya'dan yeni hamle
Cami bahçesine gömülmüş bebek cesedinde sır perdesi aralanıyor

Cami bahçesine gömülen bebek cesediyle ilgili sır perdesi aralanıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.