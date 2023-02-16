İş adamı Demirhan'dan 'Türkiye Tek Yürek' kampanyasına 60 milyon liralık bağış

Depremzedeler için TV kanallarının ortak yayınıyla düzenlenen "Türkiye Tek Yürek" bağış kampanyasına, iş adamı Halil İbrahim Demirhan 60 milyon TL bağışladı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler 10 ilde büyük yıkıma yol açtı. Asrın felaketinde yaraların sarılması için TV kanallarının ortak yayınıyla "Türkiye Tek Yürek" adı altında bağış kampanyası düzenlendi. Yaklaşık 8 saat süren program boyunca 115 milyar 146 milyon 528 bin TL bağış toplandı ve 9 milyon 10 bin adet SMS gönderildi.

60 MİLYON TL BAĞIŞLADI

Programda dikkat çeken bir bağışta iş adamı Halil İbrahim Demirhan'dan geldi. Orient Light International Yönetim Kurulu Başkanı Demirhan 60 milyon lira gibi bir rakamı depremzedeler için bağışladı.

HALİL İBRAHİM DEMİRHAN KİMDİR?

Halil İbrahim Demirhan Ortadoğudaki Arap Yatırımcılara ülkemizdeki konut projelerini pazarlıyor. Demirhan yabancılara sattığı konutlarla sadece 2013 yılı içinde 4000 civarında tapu ile 1 milyar 600 bin dolarlık bir yatırımı ülkeye kazandırdı.