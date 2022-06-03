İrem'in ölümünde sürücüye 23 yıl hapis cezasına avukat ağabey itiraz edecek - Haberler

BURSA'nın Nilüfer ilçesinde otomobiliyle polisten kaçarken İrem Özdemir'e (24) çarpıp ölümüne neden olan İsmail Kuşaslan, 23 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Meslek hayatına ölen kardeşinin davası ile başlayan Avukat Ahmet Özdemir, olayın 'nitelikli kasten adam öldürme' suçu olduğunu belirterek, karara itiraz edeceklerini söyledi.

Kaza, geçen yıl 2 Eylül'de Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Polis ekipleri, plakası sahte olduğunu belirlenen otomobilin sürücüsü İsmail Kuşaslan'a, Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi'nde 'dur' ihtarında bulundu. Kuşaslan, uyarıya aldırmadan yoluna devam etti, ekipler de peşine düştü. Takip sırasında Kuşaslan'ın kontrolünü yitirdiği otomobil, akaryakıt istasyonunun girişinde bekleyen mimar İrem Özdemir'e ardından da demir korkuluklara çarptı. Korkuluk ile otomobil arasında sıkışan İrem Özdemir ile sürücü Kuşaslan yaralandı. Kaza ise istasyonun güvenlik kamerasına yansıdı. İstasyon çalışanlarınca sıkıştığı yerden çıkarılan Özdemir, kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Avukat Ahmet Özdemir cezanın az olduğunu belirterek, sanığın 'nitelikli kasten öldürme' suçundan müebbet hapisle yargılanması için itiraz edeceklerini söyledi.