İranlı Komutan Süleymani'nin mezarı, ziyaretçi akınına uğruyor - Haberler

İranlı Komutan Süleymani'nin mezarı, ziyaretçi akınına uğruyor
AA - Eisa Mohammadi - Güncel
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İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin mezarından detaylar Ziyaretçilerden detaylar Duaların edilmesi ve ağıtların yakılması KİRMAN - ABD saldırısında öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin mezarı, ziyaretçi akınına uğruyor.
İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin mezarından detaylar
Ziyaretçilerden detaylar
Duaların edilmesi ve ağıtların yakılması KİRMAN - ABD saldırısında öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin mezarı, ziyaretçi akınına uğruyor. İran'ın Kirman kentindeki mezarı ziyaret eden yüzlerce kişi, Süleymani için dua edip ağıtlar yakıyor.
AA / Eisa Mohammadi - Güncel