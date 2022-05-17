İranlı Komutan Süleymani'nin mezarı, ziyaretçi akınına uğruyor - Haberler

İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin mezarından detaylar

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Duaların edilmesi ve ağıtların yakılması KİRMAN - ABD saldırısında öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin mezarı, ziyaretçi akınına uğruyor. İran'ın Kirman kentindeki mezarı ziyaret eden yüzlerce kişi, Süleymani için dua edip ağıtlar yakıyor.