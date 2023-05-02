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İran plakalı otobüste 1 kilo 198 gram Afyon sakızı bulundu

İran plakalı otobüste 1 kilo 198 gram Afyon sakızı bulundu

Güncel Haberler

Erzincan'da polisin yol uygulamasında durdurduğu İran plakalı otobüste yolculuk yapan Abdolmannan S.'nin midesinden 106 parça halinde 1 kilo 198 gram Afyon sakızı çıktı. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

ERZİNCAN'da, polisin yol uygulamasında durdurduğu İran plakalı otobüste yolculuk yapan Abdolmannan S.'nin (23) midesinden 106 parça halinde 1 kilo 198 gram Afyon sakızı çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 28 Nisan günü uygulama noktasında İran plakalı yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste yolculuk yapan Abdolmannan S.'nin, şüphe üzerine alınan kararla, götürüldüğü hastanede tomografisi çekildi. Tomografide, Abdolmannan S.'nin mide ve bağırsağında uyuşturucu tespit edildi. Abdolmannan S.'nin midesinden doğal yollarla 106 parça halinde 1 kilo 198 gram Afyon sakızı çıktı.

Gözaltına alınan Abdolmannan S., emniyetteki işlemlerinin ardından 1 Mayıs günü sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muzaffer Koşan - Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Afyon İran Güncel Haberler

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