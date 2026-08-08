Haberler

İran: Hürmüz'de yeni düzen geri döndürülemez

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Muhammed Ekreminia, Hürmüz Boğazı'nda oluşturdukları yeni düzenin artık "geri döndürülemez" olduğunu savunarak, ABD'nin mevcut durumu kabul etmesi gerektiğini, aksi takdirde "çok daha büyük bedeller ödeyeceğini" ifade etti.

İran Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Muhammed Ekreminia, Hürmüz Boğazı'nda oluşturdukları yeni düzenin artık "geri döndürülemez" olduğunu savunarak, ABD'nin mevcut durumu kabul etmesi gerektiğini, aksi takdirde "çok daha büyük bedeller ödeyeceğini" ifade etti.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Ekreminia, başkent Tahran'ın Çitger semtinde düzenlenen bir toplantıda konuştu.

Bu süreçte halkın desteğini takdir eden Ekreminia, "Düşmanın İran milletine karşı bir stratejisi yok. Amerikalı yetkililerin öfkesi, anlaşmazlıkları ve çelişkili açıklamaları, asılsız tehditlerle birlikte, İran'a karşı savaştaki çaresizliklerini ve acziyetlerini gösteriyor." dedi.

Konuşmasında Hürmüz Boğazı'ndaki duruma da değinen Ekreminia, "Bugün Hürmüz Boğazı'nda İran düzeni hakimdir ve İran Silahlı Kuvvetleri bu düzen tam olarak kurulana kadar dimdik duracaktır. Bu yolda silahlı kuvvetler hem güçlü bir motivasyona ve iradeye hem de gerekli savunma kapasitesine sahiptir." değerlendirmesinde bulundu.

Hürmüz Boğazı'nda İran'ın oluşturduğu yeni düzenin artık "geri döndürülemez" olduğunu dile getiren Ordu Sözcüsü, "ABD'nin mevcut durumu kabul etmekten başka seçeneği yok ve aksi takdirde geçmiştekinden çok daha büyük bedeller ödeyecektir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
Şarkıcı Cansever hayatını kaybetti

Şarkıcı Cansever hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yol ortasındaki kavgaya damga vuran söz: Kocanı aldım elinden, çatla

Yol ortasında yasak aşk kavgası! Son sözü duyan dönüp bir daha baktı
Tünelde feci kaza: 3 ölü, 1 ağır yaralı

Kan donduran kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi! 7 saatlik yol 1 saat 45 dakikaya düşüyor

Bakan Uraloğlu'undan müjde! 7 saatlik yol 1 saat 45 dakikaya düşüyor
Vapurda skandal görüntü! Şort giyen genç kıza bastonla vurdu

İstanbul'da infial yaratan görüntü
Dembele eşinin peçe tercihini anlattı: Güzel yüzüm...

Bu peçenin nedeni belli oldu: Güzel yüzüm...
Fenerbahçe Ederson için kararını verdi

Fenerbahçe'den bomba Ederson kararı!
AK Partili Türkeş'ten MHP'li Bülbül'e sert tepki: Saldırgan tavrı dehşet verici

İYİ Partili Türkeş'e AK Partili ağabeyinden destek