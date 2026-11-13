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İran ordusu, Sirik yakınlarında ABD'ye ait MQ-1 tipi İHA'yı düşürdü

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İran ordusu, Sirik yakınlarında ABD'ye ait MQ-1 İHA'nın yeni hava savunma sistemleriyle düşürüldüğünü duyurdu. IRNA dün gece Sirik'in 'düşman saldırısına' uğradığını bildirmiş, Devrim Muhafızları da Bahreyn'deki ABD radarının misilleme olarak imha edildiğini duyurmuştu.

İran ordusu, ülkenin güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik kenti yakınlarında ABD'ye ait MQ-1 tipi insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansının haberine göre, ABD'ye ait MQ-1 tipi İHA, Sirik kentine bağlı Kuhestek bölgesi yakınlarında İran Deniz Kuvvetleri Komutanlığının yeni hava savunma sistemleri tarafından düşürüldü.

İran basınında düşürülen İHA'ya ait fotoğraflar da yayımlandı.

Ülkenin resmi ajansı IRNA, dün gece Sirik kentinin "düşman saldırısına" uğradığını bildirmişti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu da söz konusu saldırıya misilleme olarak ABD'nin Bahreyn'deki erken uyarı radarının hedef alınarak imha edildiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA
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