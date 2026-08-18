Kalibaf: ABD'nin baskı hesabı sonuçsuz kalacak

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD yönetiminin, ekonomik ve askeri baskıyı artırarak İran'dan daha önce anlaşmaya dahil olmayan tavizler koparabileceği hesabının sonuçsuz kalacağını ifade etti.

Kalibaf, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, ABD'nin "deniz ablukası" ve "yeni yaptırımlarla" İran'ı ekonomik yönden sıkıştırma girişimine değindi.

Washington'ın hesabının yanlış olduğunu savunan Kalibaf, "Amerikalılar, İran'ı daha fazla sıkıştırarak, anlaşmanın parçası olmayan tavizler elde edeceklerini düşünüyor." ifadelerini kullandı.

İran'a karşı "tarihte görülmemiş" ekonomik önlemler uygulanacağını söyleyen ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ve Savunma Bakanı Pete Hegseth'e işaret ederek ABD Başkanı Donald Trump'a hitap eden Kalibaf, "Bessent ve Hegseth, boylarını aşan bir işe girişiyor. Palyaço tayfasının şapkadan tavşan çıkarmasını ve senin yarattığın karmaşayı temizlemesini beklemeyi bırak." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA