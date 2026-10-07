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İran Meclis Başkanı Kalibaf, ABD-İsrail'in İran'a yönelik hedefine ulaşamadığını söyledi.

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İran Meclis Başkanı Kalibaf, ABD-İsrail'in İran'a yönelik savaşta amaçlarına ulaşamayınca ülkede güvensizlik yaratmaya çalıştıklarını belirtti. Kalibaf, Emniyet Teşkilatının savaşta ülke güvenliğinde önemli rol üstlendiğini, mensupların geçimleri için adım atılacağını belirtti.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD- İsrail'in İran'a karşı savaşta hedeflerine ulaşamadığı için ülkede güvensizlik oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre Meclis Başkanı Kalibaf, İran Emniyet Teşkilatı Genel Komutanı Tuğgeneral Ahmed Rıza Radan ile bir araya geldi.

Görüşmede, Emniyet Teşkilatının ABD-İsrail'in 28 Şubat'taki saldırılarıyla başlayan savaş sırasında ülkenin güvenliğinin sağlanmasında önemli rol üstlendiğini söyleyen Kalibaf, şu ifadeleri kullandı:

"Amerikalılar bu savaşta İran'a bu askeri eylemlerle zarar veremeyeceklerini anladılar ve bu sayede caydırıcılık oluşturuldu. Bu nedenle, İran'a ekonomik sorunlar üzerinden ciddi bir baskı uygulamaya ve ülkenin iç güvenliğini bozmaya çalışıyorlar."

Kalibaf, yasama yürütme ve yargı organlarının Emniyet Teşkilatı mensuplarının geçim kaynakları konusunda da ciddi adımlar atacağını belirtti.

Kaynak: AA
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