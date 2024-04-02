İran'ın Şam Konsolosluğu'na düzenlenen kanlı saldırı sonrası Tahran'da protesto

Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan İran Konsolosluğu'na yönelik hava saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü komutanlarından Tuğgeneral Muhammed Rıza Zahidi, Tuğgeneral Muhammed Hadi Hac Rahimi ile 5 yetkilinin hayatını kaybetmesi sonrası Tahran'da İsrail karşıtı gösteri düzenlendi.

YÜZLERCE İRANLIDAN İNTİKAM ÇAĞRISI

Başkentteki Filistin Meydanı'nda toplanan yüzlerce İranlı, "ABD'ye ölüm", "İsrail'e ölüm" sloganları atarak intikam çağrısında bulundu.

Saldırıların arkasında ABD'nin olduğunu ileri süren göstericiler, büyükelçiliğe yapılan saldırıya aynı şekilde büyükelçiliğe saldırı şeklinde cevap verilmesini istedi.

"FÜZEYE KARŞI GÜZE SLAGANLARI"

Saldırıya tepki gösteren göstericiler sık sık "Füzeye karşı füze" sloganı atarak İsrail'e füze atılması gerektiğini söyledi. Filistin ve Hizbullah bayrağı taşıyan göstericilerin sembolik çocuk cenazelerini kucağına alması dikkati çekti.

NE OLDU?

Devrim Muhafızları Ordusu yaptığı açıklamada, İran'ın Şam Büyükelçiliği yerleşkesindeki konsolosluk binasına İsrail tarafından düzenlenen füze saldırısında Tuğgeneral Muhammed Rıza Zahidi ile Tuğgeneral Muhammed Hadi Hac Rahimi dahil 7 yetkilinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Tel Aviv yönetimi ise Şam'da İran'ın konsolosluk binasına düzenlenen saldırıyı resmi olarak üstlenmedi.