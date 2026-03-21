İran, Arap ülkelerindeki ABD üsleri ve kritik noktalara 3 haftada 4 bin 382 saldırı düzenledi

İran'ın, ABD ve İsrail saldırılarına misilleme kapsamında 28 Şubat'tan bu yana, çoğunluğu Körfez bölgesinde 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile kritik noktalara en az 4 bin 382 füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırısı gerçekleştirdiği bildirildi.

ABD ile İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemeleri devam ederken Körfez ülkelerinde birçok kritik nokta hedef alındı.

Saldırılar, Ramazan Bayramı'nın ilk günü de durmadı.

İran'ın en çok hedef aldığı ülke Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olurken, onu sırasıyla Kuveyt, Bahreyn, Katar, Suudi Arabistan ve Ürdün takip ediyor; Umman ise en az hedef alınan ülke konumunda.

BAE'ye 353 füze, 1740 İHA

BAE Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "İran'ın açık saldırılarının başlamasından bu yana" hava savunma sistemlerinin 338 balistik füze, 15 seyir füzesi ve 1740 İHA'ya müdahale ettiği belirtildi.

Kuveyt'e 261 füze, 585 İHA

Kuveyt ordusu, Ulusal Muhafızlar, Hükümet İletişim Merkezi ve ülkenin resmi haber ajansı KUNA'dan alınan verilere göre, Kuveyt en az 261 füze ve 585 İHA saldırısına hedef oldu.

Bahreyn'e 143 füze, 242 İHA

Bahreyn Savunma Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, 28 Şubat'tan bu yana 143 füze ve 242 İHA'nın önlenip imha edildiği kaydedildi.

Katar'a 206 füze, 87 İHA

Katar Savunma Bakanlığınca ayrı ayrı açıklanan verilere göre, Katar 206 füze ve 87 İHA saldırısına maruz kaldı.

Suudi Arabistan'a 38 füze, 507 İHA saldırısı

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı verilerine göre ülkeye 38 füze ve 507 İHA saldırısı gerçekleştirildi.

Ürdün'e toplamda 204 füze ve İHA

Ürdün ordusundan yapılan açıklamalara göre, ülkeye toplamda 204 füze ve İHA saldırısı yapıldı.

Umman'a 16 İHA

Umman resmi haber ajansı ONA'ya göre, İran'dan Umman topraklarına 16 İHA saldırısı gerçekleştirildi.