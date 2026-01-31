Haberler

İran'ın güneyindeki Bender Abbas Limanı'nda patlama

İran'ın güneyindeki Bender Abbas Limanı'nda patlama

ABD'nin İran'a saldırı tehditlerini yoğunlaştırdığı dönemde İran'ın güneyinde yer alan Bender Abbas Limanı'nda patlama meydana geldi. Patlamanın nedeni henüz bilinmezken İran kaynakları; Devrim Muhafızları'nın bir komutanının hedef alındığı iddiasını yalanladı.

ABD'nin İran'a yönelik saldırı söylemlerini artırdığı ve bölgede savaş ihtimalinin yüksek sesle konuşulduğu günlerde, İran'ın güneyindeki Bender Abbas Limanı'nda patlama meydana geldi. Ülkenin en önemli ticari merkezlerinden biri olan limandaki olay sonrası bölgede hareketlilik yaşandı.

"ÜST DÜZEY KOMUTAN HEDEF ALINDI" İDDİASINA YALANLAMA

Patlamanın ardından sosyal medyada ve bazı yabancı basın organlarında, İran Devrim Muhafızları'ndan üst rütbeli bir ismin hedef alındığına dair iddialar gündeme geldi. Ancak İran devlet medyası bu haberleri kesin bir dille reddetti.

İran devlet televizyonu, patlamanın sekiz katlı bir binada gerçekleştiğini duyurdu. İran'a yakın resmi ajanslar ise olayın askeri bir hedefle ya da üst düzey bir yetkiliyle bağlantılı olmadığını, patlamanın teknik ya da kontrollü bir nedenden kaynaklanmış olabileceğini bildirdi.

LİMANDA FAALİYETLER GEÇİCİ OLARAK DURDU

Yetkililer, patlamada ölü ya da yaralı olup olmadığına ilişkin henüz net bir bilgi paylaşmadı. Olayın ardından liman çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı ve bazı ticari faaliyetlerin geçici süreyle durdurulduğu öğrenildi.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NA YAKIN STRATEJİK NOKTA

Hürmüz Boğazı'na yakınlığıyla öne çıkan Bandar Abbas Limanı, İran'ın dış ticaretinin büyük bölümünün yürütüldüğü stratejik bir merkez olarak biliniyor. Bölge, geçmiş yıllarda da çeşitli endüstriyel kazalar ve patlamalarla gündeme gelmişti.

500

