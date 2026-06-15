Haberler

Sel suları evinin içinden geçti: Ölümden döndü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa’nın Salihli ilçesinde etkili olan sağanak yağış cadde ve sokakları göle çevirirken, sel sularının bastığı evde mahsur kalan Hanife Mazı ölümden döndü. Evin içine dolan suların boyun hizasına kadar yükseldiğini belirten Mazı, komşularının yardımıyla kurtulabildi.

  • Manisa'nın Salihli ilçesinde sağanak yağış sonrası sel suları bir evin içinden geçti.
  • Evde bulunan Hanife Mazı, su seviyesi boynuna ulaşınca arka bahçeye ve terasa çıkarak kurtuldu.
  • Salihli Belediyesi ekipleri selden zarar gören evde temizlik ve hasar tespit çalışmalarına başladı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde cumartesi günü akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası cadde ve sokaklar göle dönerken, bazı tarım arazileri de sular altında kaldı. Yağışın en fazla etkilediği noktalardan biri olan Özyurt Mahallesi’nde sel suları bir evin içinden geçti.

SU SEVİYESİ BOYNUNA KADAR ULAŞTI

O sırada evde bulunan Hanife Mazı, yaşadığı korku dolu anları anlattı. Sel sularının arka bahçeden bir anda eve dolduğunu belirten Mazı, kısa sürede yükselen su nedeniyle dışarı çıkamadığını söyledi.

Kapıyı açmaya çalıştığı sırada su seviyesinin boynuna kadar ulaştığını ifade eden Mazı, "Evimizin arka bahçesinden gelen sel suları bir anda içeriye girmeye başladı. Sular o kadar kısa sürede yükseldi ki dış kapıyı açmaya fırsatım olmadı. Kapıyı açmaya çalışırken su boynuma kadar geldi. Kendimi tekrar arka bahçeye attım, oradan da terasa çıktım. Daha sonra komşularımın yardımıyla bulunduğum yerden kurtarıldım" dedi.

Sel baskını nedeniyle evde bulunan eşyaların kullanılamaz hale geldiğini belirten Mazı, yaşadığı mağduriyetin büyük olduğunu söyledi.

HER TÜRLÜ DESTEK SAĞLANACAK

Öte yandan Salihli Belediyesi ekipleri, selden zarar gören evde temizlik ve hasar tespit çalışmalarına başladı. Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Selim Akbıyıkoğlu, ekiplerin bölgede gerekli çalışmaları yürüttüğünü belirterek, mağdur aileye her türlü desteğin sağlanacağını ifade etti. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD ve İran mutabakat zaptını dijital olarak imzaladı

ABD ve İran imzaları resmen attı
Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD ve İran'a uyarı

Erdoğan, Kabine sonrası iki ülkeye seslendi: Sabotajlara dikkat edin
ABD'den İsrail'e: Lübnan'dan kademeli olarak çekil

Trump İran'ın dediğini yapıyor! Son isteği Netanyahu'yu delirtecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tanju Çolak'tan İbrahim Hacıosmanoğlu'na: Gideceksin! Bir tane bile sevenin var mı?

Hedefinde ünlü isim var: Gideceksin! Bir tane bile sevenin var mı?
Asena, 'ağabeyim' dediği insanla aşk yaşamaya başladı

"Ağabeyim" dediği insanla aşk yaşamaya başladı
Yaşı 40, piyasa değeri 50 bin euro! İspanya'ya karşı tek başına şov yaptı

Yaşı 40, değeri 50 bin euro! Yaptıklarıyla ülkesinin kahramanı oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sıfır Atık Hareketi küresel bir seferberliğe dönüştü

Erdoğan'dan kabine sonrası 'Sıfır Atık' mesajı
'İran'a 300 milyar dolarlık fon' iddiasını Trump'ın sağ kolu doğruladı

İran'ı yeniden ayağa kaldıracak iddiayı sağ kolu doğruladı
Özgür Özel'in yeni yol haritası belli: Adı sanı duyulmayan parti ile seçime girecek

Yeni yol haritası belli! Adı sanı duyulmayan partiyle seçime girecek
Mersin'de vicdanları yaralayan görüntü: Kediyi çuvala koyup atmaya kalktı

Motokurye kadından şüphelendi, çuvalı açınca hayatının şokunu yaşadı!