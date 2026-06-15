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Doğum günü pastasıyla yürürken silahlı saldırıya uğradı

Doğum günü pastasıyla yürürken silahlı saldırıya uğradı
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Antalya'nın Serik ilçesinde pastaneden doğum günü pastası alan bir kişi, arkasından yaklaşan kimliği belirsiz bir saldırganın tabancalı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırılırken, pasta yola savruldu. Polis saldırganı arıyor.

Antalya'nın Serik ilçesinde pastaneden aldığı doğum günü pastasıyla yürüyen bir kişi, arkasından yaklaşan kimliği belirsiz bir kişinin tabancayla vurması sonucu yaralandı.

Olay, Yeni Mahalle Prof. Dr. Yaşar Uçar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir pastaneden yaş pasta alıp ayrılan M.K.E., kendisini sessizce takip eden kimliği belirsiz bir şahsın tabancalı saldırısına uğradı. Kurşunların hedefi olan talihsiz adam kanlar içinde yere yığılırken, elindeki doğum günü pastası yola savruldu. Görgü tanıklarının ifadesine göre saldırgan olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan M.K.E, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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