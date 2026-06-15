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10 yaşındaki kız çocuğuna istismar iddiasına gözaltı

10 yaşındaki kız çocuğuna istismar iddiasına gözaltı
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Samsun'un Canik ilçesinde 10 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen E.T. gözaltına alındı. Şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da 10 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Canik ilçesinde 10 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen E.T., Irmak Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alındı. Suçlamaları kabul etmeyen E.T., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade verdikten sonra tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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