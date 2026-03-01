Haberler

İran'ın İsrail'e düzenlediği füze saldırısında 8 kişi öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran'ın İsrail-ABD saldırılarına misilleme olarak fırlattığı füze, Beyt Şemeş kentindeki bir binaya isabet etti. Saldırıda 8 İsrailli yaşamını yitirirken, 28 kişi yaralandı.

İsrail-ABD saldırılarına misilleme olarak İran'ın fırlattığı füzenin, Beyt Şemeş kentindeki bir binaya isabet etmesi sonucu 8 İsrailli öldü.

İran'dan fırlatılan bir füze, Batı Kudüs yakınlarındaki Beit Şemeş kentinde bir binaya isabet etti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, bölgeye arama-kurtarma ve çok sayıda sağlık ekibinin yanı sıra yaralıların tahliyesi için helikopter sevk edildiği bildirildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, 8 İsraillinin öldüğü olayda ikisi ağır, 28 kişinin yaralandığını açıkladı.

Yaralıların çevre hastanelere nakledildiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
Mahmud Ahmedinejad öldürüldü

İran'ı sarsacak bir haber daha: Ahmedinejad da öldürüldü
Trump zafer naraları atsa da ülkesinde işler iyiye gitmiyor

Trump zafer naraları atsa da ülkesinde işler iyiye gitmiyor
İran yeniden düğmeye bastı: Tel-Aviv başta olmak üzere İsrail genelinde sirenler çalıyor

İran yeniden düğmeye bastı
Tüm gözler İran'a çevrilmişken Kim Jong-un'dan sürpriz bir çıkış geldi

Gözler İran'a çevrilmişken Kim'den sürpriz bir çıkış geldi
İran, F-4 jetleriyle ABD üslerini bombalamaya hazırlandığı görüntüleri yayınladı

Savaşta yeni perde! Görüntüleri yayınladılar, garajdan böyle çıkarıldı
Fenerbahçe Beko'yu çalıştıran Sarunas Jasikevicius Dubai'de mahsur kaldı

F.Bahçe'nin hocası yoğun çatışmanın yaşandığı ülkede mahsur kaldı
İş insanı Ferit Şahenk Dubai'de mahsur kaldı

Türk iş insanı İran'ın hedef aldığı ülkede mahsur kaldı