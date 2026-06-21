Abd-İran Görüşmelerinin İkinci Turu, İsviçre'de Başlayacak

(ANKARA) - ABD ile İran arasında yeni müzakere turunun İsviçre'de başlaması beklenirken, İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının ateşkes taahhütlerini ihlal ettiği gerekçesiyle Hürmüz Boğazı'nın yeniden kapatıldığını duyurdu. ABD Ordusu ise boğazdaki deniz trafiğinin sürdüğünü açıkladı.

ABD, İran ve Pakistan heyetleri, İran ile ABD arasında imzalanan mutabakat zaptının uygulanmasını görüşmek üzere, İsviçre'nin Nidwalden kantonuna bağlı Bürgenstock kasabasında bugün bir araya gelecek. ABD, İran ve imzalanan zaptın arabulucularından Pakistan heyeti, görüşmelerin bir sonraki aşaması için İsviçre'ye geldi, Bürgenstock'a doğru yola çıktı.

Görüşmelerin yeni turunun Bürgenstock'ta başlaması beklenirken, İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nın yeniden kapatıldığını açıkladı. İran, kararın gerekçesi olarak İsrail'in Güney Lübnan'a yönelik saldırıları ile ABD ve İran arasında savaşı sona erdirmeye yönelik mutabakatta yer alan ateşkes hükümlerinin ihlal edildiğini gösterdi.

ABD BAŞKAN YARDIMCISI VANCE, DÜN İŞVİÇRE'YE GİTTİ

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, dün İsviçre'ye ulaşırken, İran heyeti de Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ve Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin katılımıyla dün bu ülkeye gitti. Görüşmelere ayrıca, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile Genelkurmay Başkanı Mareşal Asım Münir'in de katılması bekleniyor. Pakistan Dışişleri Bakanlığı, ABD ile İran arasında varılan mutabakatların uygulanmasını desteklemeyi sürdüreceklerini açıkladı.

Vance, görüşmelerde nükleer program ve Lübnan'daki ateşkes konularında ilerleme sağlanmasını umduklarını belirterek, bölgede güvenlik ve istikrarın korunmasının temel hedef olduğunu söyledi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi ise görüşmelerde karşı taraftan yükümlülüklerini yerine getirmesinin talep edileceğini ifade etti.

Bu hafta başında ABD ve İran liderleri, Lübnan dahil olmak üzere çatışmaların sona erdirilmesini öngören bir ön anlaşma imzalamış, taraflar nihai mutabakata ulaşılması amacıyla 60 gün içinde yeni görüşmeler yapılması konusunda uzlaşmıştı.

İSRAİL İLE HİZBULLAH ARASINDAKİ ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR

Öte yandan Lübnan'da İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmalar sürüyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in cumartesi günü düzenlediği hava saldırılarında en az 47 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) ise Hizbullah'a ait 80 hedefin vurulduğunu ve dört İsrail askerinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

ABD ile İran arasındaki anlaşmanın açıklanmasının ardından İsrail ve Hizbullah karşılıklı saldırılarını sürdürürken, cuma günü taraflar arasında ateşkesin yürürlüğe girdiği duyuruldu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının ateşkes taahhütlerini ihlal ettiğini savunarak, ABD'yi mutabakatın uygulanmasını sağlayamamakla suçladı ve bu nedenle Hürmüz Boğazı'nın yeniden kapatıldığını açıkladı.

Ancak ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Sözcüsü Tim Hawkins, boğazdaki deniz trafiğinin devam ettiğini belirterek, "İran Hürmüz Boğazı'nı kontrol etmiyor" dedi.

CENTCOM verilerine göre cumartesi günü Hürmüz Boğazı'ndan 55 ticaret gemisi geçiş yaptı ve bu gemiler dünya piyasalarına 17 milyon varilden fazla petrol taşıdı.

Dünyanın en önemli enerji geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'ndan günlük yaklaşık 20 milyon varil petrol ve petrol ürünü taşınıyor. ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin verilerine göre bu miktar, yıllık yaklaşık 600 milyar dolarlık enerji ticaretine karşılık geliyor.

Kaynak: ANKA