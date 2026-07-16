Haberler

İran Meclis Başkanı: Ulusal Güvenliğimiz Hürmüz Boğazı'ndaki Kontrolümüze Bağlı

İran Meclis Başkanı: Ulusal Güvenliğimiz Hürmüz Boğazı'ndaki Kontrolümüze Bağlı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Meclis Başkanı Kalibaf, ulusal güvenliğin Hürmüz Boğazı'nda İran'ın koyduğu kurallara bağlı olduğunu belirterek, ABD'ye karşı savaş ve müzakerede ulusal çıkarları koruyacaklarını söyledi.

TAHRAN, 16 Temmuz (Xinhua) -- İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ülkesinin ulusal güvenliğinin, Hürmüz Boğazı'nın yönetiminde "İran'ın koyduğu kuralların" sürmesine bağlı olduğunu belirterek, düşmanın iradesini dayatmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

İran'ın müzakere heyetine de başkanlık eden Kalibaf çarşamba günü yaptığı açıklamada, ABD'nin kendi çıkarlarını ilerletmek amacıyla her fırsatta İran'a darbe indirmeye çalıştığını savunarak, İran'ın savaşta ve müzakerelerde ulusal çıkarlar ile güvenlik, gerçekçilik ve uzun vadeli strateji temelinde hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Savaştan memnuniyet duymadıklarını "ancak ulusal güvenlik ve çıkarları korumak için her zaman savaşa hazır olmaları gerektiğini" ifade eden Kalibaf, ulusal çıkarların korunması için diplomasi ve müzakerelerin eş zamanlı sürdürülmesi gerektiğini belirtti.

ABD ile kısa süre önce imzalanan ve nihai anlaşma için 60 günlük müzakere süresi öngören mutabakat zaptına da değinen Kalibaf, mutabakatın ancak şartlarına saygı gösterilmesi ve uygulanması halinde anlam taşıyacağını ifade etti. Kalibaf, anlaşmanın İran'a herhangi bir fayda sağlamaması durumunda bu mutabakata bağlı kalmanın bir anlamı olmadığını söyledi.

18 Haziran'da imzalanan ve Lübnan da dahil olmak üzere bölgedeki tüm cephelerde savaşın sona erdirilmesini hedefleyen mutabakat zaptı, son günlerde İran ve ABD güçleri arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle kırılgan hale geldi.

Kaynak: Xinhua
Haluk Levent'in savcılık ifadesi ve cezaevine götürüldüğü anların görüntüsü ortaya çıktı

Haluk Levent'in savcılık ifadesi! İşte cezaevine sevk anları
Ünlülere yeni dalga uyuşturucu operasyonu! Sıla, İlyas Yalçıntaş ve Fatih Aksoy dahil 25 kişiye gözaltı kararı

Sıla, İlyas Yalçıntaş ve Fatih Aksoy dahil 9 ünlü gözaltında
İlyas Yalçıntaş'ın evinden çıkanlara bakın

Baskın yapılan ünlü şarkıcının evinden çıkanlara bakın
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Haluk Levent’in o paylaşımı yeniden gündem oldu: Bana fazla güvenmeyin, her an satabilirim sizi

Haluk Levent’in o sözleri yeniden gündem oldu! Aslında sinyali vermiş
İran, 2024'ten beri tutuklu ABD vatandaşını serbest bıraktı: Trump'tan 'iyi niyet' yorumu

İran öyle bir şey yaptı ki, Trump kayıtsız kalamadı
İki gece iki gün süren düğünde gelin ve damada servet takıldı

İki gece iki gün süren düğünde gelin ve damada servet takıldı
Yer: Bartın! İki kocalı kadının kurnazlığı pahalıya patladı

İki kocalı kadının kurnazlığı pahalıya patladı
Trump'ın 'Hürmüz'ü alacağız' çıkışına yanıt, Hamaney'in danışmanından geldi: Dünyadaki hiçbir güç...

Trump'ın 'Hürmüz' çıkışına yanıt, Hamaney'in danışmanından geldi
Amasya'da 80 kişiyi taşıyan otobüs kaza yaptı: 2'si ağır, 46 kişi yaralandı

80 kişiyi taşıyan otobüs şarampole yuvarlandı! Görüntüler korkunç
Levent Üzümcü gözaltına alındı

Levent Üzümcü gözaltına alındı