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İran'dan ABD'ye sert tehdit: Saldırının kaynağını hedef alacağız

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İran Genelkurmay Başkanlığı, ABD'nin bölge ülkelerindeki üslerden saldırı düzenlediğini belirterek, her türlü saldırının kaynağını hedef alacaklarını açıkladı. ABD'nin Lark Adası'na saldırısına karşılık İran, Ürdün ve BAE'deki ABD üslerini vurdu.

İran Genelkurmay Başkanlığı, ABD'nin bazı bölge ülkelerinin üslerini kullanarak İran topraklarına saldırılar gerçekleştirdiğini ve saldırının kaynağı neresi olursa olsun hedef alacaklarını bildirdi.

İran Genelkurmay Başkanlığının yazılı açıklamasında, "bazı bölge ülkelerindeki üslerin uyarılara rağmen ABD tarafından İran topraklarına saldırılar için kullanıldığı" belirtildi.

Saldırılara müsamaha gösterilmeyeceği vurgulanan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Saldırgan Amerikan ordusunun bölgeyi terk etmekten başka yolu yoktur ve İran'a karşı Amerikan saldırganlığını kolaylaştıranlar şunu bilmelidir ki güçlü Silahlı Kuvvetlerimiz her türlü saldırının kaynağını hedef alacaktır."

ABD ordusu, dün gece Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Lark Adası'na iki saldırı düzenlemişti. Saldırılarda sivillerin de aralarında olduğu en az 2 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, saldırıya karşılık Ürdün'de ABD güçlerinin kullandığı Muvaffak Salti ve Kral Hüseyin hava üslerini balistik füzelerle vurduğunu duyurmuştu.

İran ordusu ise Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) Al Minhad Hava Üssü'nde konuşlu ABD askerleri ve helikopterlerini onlarca kamikaze insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldığını bildirmişti.

Ürdün ordusu, 8 füzenin hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA
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