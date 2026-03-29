İran, misillemesinin ardından işgal altındaki Batı Şeria'da sirenler çaldı

Güncelleme:
İran'ın füze ateşi sonrası Batı Şeria ve Kudüs'te sirenler çaldı. İsrail ordusu, hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini açıkladı.

İran'ın misillemesinin ardından işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarından gasbedilen İsrail yasa dışı yerleşimlerinin bulunduğu bölgelerde, Doğu Kudüs'te ve Batı Kudüs'te sirenler çaldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füze ateşlendiğinin tespit edildiği ve hava savunma sistemlerinin İran füzelerini önlemeye çalıştığı bildirildi.

İran misillemesinin ardından işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarından gasbedilen İsrail yasa dışı yerleşimlerinin bulunduğu bölgelerde, işgal altındaki Doğu Kudüs'te ve Batı Kudüs'te sirenler çalarken İsrail hava savunma sistemlerinin devreye girdiği kaydedildi.

İsrail acil yardım servisi, herhangi bir isabet veya yaralanma raporu almadıklarını, gerekli olması durumunda güncelleme yapılacağını belirtti.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
