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İznik Gölü'ne düşen 32 yaşındaki genç hayatını kaybetti

İznik Gölü'ne düşen 32 yaşındaki genç hayatını kaybetti
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde İznik Gölü sahilinde dengesini kaybederek suya düşen Emre Çapkın (32), kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde İznik Gölü'ne düşen Emre Çapkın (32), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 21.10 sıralarında Orhangazi ilçesine bağlı Narlıca Mahallesi'ndeki İznik Gölü sahilinde meydana geldi. Emre Çapkın, göl kenarında bulunduğu sırada dengesini kaybederek suya düştü. Arkadaşının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sudan çıkarılan Emre Çapkın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Emre Çapkın, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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