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İran Dışişleri Bakanlığı vatandaşlarına Fransa, Belçika, İtalya seyahat uyarısı yaptı

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İran Dışişleri Bakanlığı, bozulan kamu düzeni ve güvensizlik nedeniyle vatandaşlarına mecbur kalmadıkça Fransa, Belçika ve İtalya'ya seyahat etmekten kaçınmalarını istedi. Açıklamada, bu ülkelerde bulunanlara da gerginliğin yüksek olduğu alanlara gitmemeleri uyarısı yapıldı.

İran Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarına Fransa, Belçika ve İtalya'ya seyahat etme konusunda uyarıda bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İran vatandaşlarının mecbur kalmadıkça "bozulan kamu düzeni ve güvensizlik" nedeni ile Fransa, Belçika ve İtalya'ya seyahat etmekten kaçınmalarını istedi.

Açıklamada ayrıca, halihazırda Fransa, Belçika ve İtalya'da bulunan İran vatandaşlarına da gerginliğin yüksek olduğu alanlara gitmemeleri uyarısı yapıldı.

Kaynak: AA
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