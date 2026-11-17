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İran Devrim Muhafızları Ordu Sözcüsü Hüseyin Muhibbi, Bahreyn'de çoğu din adamı 69 kişi hakkında verilen hapis cezalarının ardından Bahreyn'i uyararak söz konusu ülkenin hatalarına devam etmesi halinde tehlikeye düşeceğini söyledi.

Muhibbi, ABD merkezli x platformundaki hesabından Bahreyn'i uyardı.

Bahreyn'in, " İran'a yönelik saldırılarda işbirliği yapmak, ABD'nin güvenlik balonu içinde yaşamak ve Şii din adamlarının özel hayatına saldırmak" şeklinde üç hata yaptığını öne süren Muhibbi, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife'nin, söz konusu üç hatayı sürdürmesi halinde Bahreyn'i yeni güvenlik düzeninde tehlikeye atacağını dile getirdi.

Bahreyn Yüksek Ceza Mahkemesi, 16 Kasım'da İran Devrim Muhafızları Ordusu'yla bağlantılı oldukları suçlamasıyla yargılanan 64 kişiyi müebbet, 5 kişiyi ise 15 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Hapse mahkum edilenler arasında ülkenin en yüksek Şii merci Ayetullah İsa Kasım'ın da olduğu 60'ının Şii din adamı, 9'unun ise bu kişilerle bağlantılı olduğu öne sürülmüştü.

Kaynak: AA