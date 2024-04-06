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İran Devrim Muhafızları Ordusu: İsrail'e pişman edici bir yanıt vereceğiz

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İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'in Şam'daki konsolosluk binasına düzenlediği hava saldırısına karşılık vereceklerini ifade etti. Yapılan açıklamada, İran halkının suçlu Siyonist düşmanın cezalandırılması talebinin gerçekleşeceği vurgulanırken, İsrail'e yönelik, "Pişman edici bir yanıt vereceğiz." ifadeleri kullanıldı.

"KARARLI OLDUĞUMUZA DAİR GÜVENCE VERİYORUZ"

Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Siyonist rejimin ve destekçilerinin, Şam'daki korkakça terör suçunu işledikleri için pişmanlık duyacakları şekilde cezalandırılması yönünde ulusal talebi yerine getirmeye kararlı olduğumuza dair güvence veriyoruz." ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, "İran halkının suçlu Siyonist düşmanın pişman edici şekilde cezalandırılması yönündeki talebi, Allah'ın izniyle gerçekleşecektir." ifadelerine yer verildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'e seslendi: Pişman edici bir yanıt vereceğiz

NE OLMUŞTU?

İsrail, İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü. Saldırıya hızlıca misillemede bulunacağını duyuran İran, olaydan ABD'yi de sorumlu tutmuştu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'e seslendi: Pişman edici bir yanıt vereceğiz

İSVİÇRE BÜYÜKELÇİSİ ARACILIĞIYLA ABD'YE TEHDİT

İran, Suriye'deki saldırı sonrası 2 Nisan'da ABD'nin İran'daki çıkarlarını temsil eden İsviçre'nin Tahran Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırarak ABD'ye mesaj ilettiğini açıklamıştı. İran basınında, Tahran yönetiminin İsviçre aracılığıyla ABD'ye "İsrail hedeflerini vuracağına" dair bilgi verdiği iddia edilmişti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'e seslendi: Pişman edici bir yanıt vereceğiz

Kaynak: AA / Güncel

Devrim Muhafızları İsrail İran Dış Politika Uluslararası İlişkiler Dünya Güncel Haberler

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