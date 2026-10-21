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Hürmüz'de bir tanker daha mayına çarpıp alev aldı! İran: Uyarıları dinlemedi, yasak rotaya girdi

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Hürmüz'de bir tanker daha mayına çarpıp alev aldı! İran: Uyarıları dinlemedi, yasak rotaya girdi
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İran Devrim Muhafızları donanması, 2 milyon varilin üzerinde ham petrol taşıyan bir tankerin Hürmüz Boğazı'nın güneyinde mayına çarparak alev aldığını açıkladı. Açıklamaya göre tanker, radar ve seyrüsefer sistemlerini kapatıp uyarıları dikkate almadan 'yasak' rotadan boğazdan çıkmaya çalıştı. Daha önce de iki tankerin aynı şekilde mayınlara çarptığı bildirilmişti.

  • İran Devrim Muhafızları Ordusu donanması, Hürmüz Boğazı'nın güneyinde 2 milyon varilden fazla ham petrol taşıyan büyük bir petrol tankerinin mayına çarparak alev aldığını duyurdu.
  • Tankerin radar ve seyrüsefer sistemlerini kapatarak donanmanın uyarılarını dikkate almadığı ve güneydeki yasak rotayı kullanarak boğazdan çıkış yapmaya çalıştığı belirtildi.
  • Daha önce kural ihlali yapan iki petrol tankeri de boğazda donanmanın döşediği mayınlara çarparak alev almıştı.

TAHRAN, 21 Ekim (Xinhua) -- İran Devrim Muhafızları Ordusu donanması, salı günü Hürmüz Boğazı'nın güneyinde "kural ihlali yapan" büyük bir petrol tankerinin mayına çarparak alev aldığını duyurdu.

RADARINI KAPATIP YASAK ROTAYA GİRDİ

Devrim Muhafızları'nın resmi haber kanalı Sepah News'te salı günü yayımlanan açıklamada, 2 milyon varilin üzerinde ham petrol taşıyan tankerin, radar ve seyrüsefer sistemlerini kapattığı ve donanmanın uyarılarını dikkate almayıp güneydeki "yasak" rotayı kullanarak boğazdan çıkış yapmaya çalıştığı belirtildi.

"Yasak" rotaları kullanan gemilerin doğabilecek sonuçlardan kendilerinin sorumlu olacağını vurgulayan donanma, boğazın güvenliğini hiçe sayan her türlü eyleme karşı "kararlı" önlemlerin alınacağı uyarısında bulundu.

İKİ TANKER DAHA MAYINA ÇARPMIŞTI

Devrim Muhafızlarından daha önce yapılan açıklamada, "kural ihlali yapan" iki petrol tankerinin, boğazda donanmanın döşediği mayınlara çarptıktan sonra alev aldığı belirtilmişti.

28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırılar düzenlemeye başlamasının ardından İran da Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolünü sıkılaştırmış, ABD, İsrail ve müttefiklerine ait gemilerin güvenli geçişini yasaklamıştı.

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Kaynak: Xinhua
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