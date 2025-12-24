İran'dan Libya'ya taziye mesajı

İran Dışişleri Bakanlığı, Ankara'da düşen uçakta hayatını kaybeden Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed el-Haddad ve beraberindeki heyet için taziye mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi tarafından yapılan açıklamada, İran'ın, General Haddad ve beraberindeki heyetin hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyduğu ifade edildi.

Bekayi, Libya hükümeti ile halkına başsağlığı ve taziye dileklerini sundu.