İran'dan Libya'ya taziye mesajı

Güncelleme:
İran Dışişleri Bakanlığı, Ankara'da düşen uçakta hayatını kaybeden Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed el-Haddad ve heyeti için taziye mesajı yayımladı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Libya hükümeti ve halkına başsağlığı dileklerinde bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi tarafından yapılan açıklamada, İran'ın, General Haddad ve beraberindeki heyetin hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyduğu ifade edildi.

Bekayi, Libya hükümeti ile halkına başsağlığı ve taziye dileklerini sundu.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel
500

