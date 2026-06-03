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İran Dışişleri Bakanı Erakçi, ordunun "ABD'nin kullanımına izin verilen yerleri vurduğunu" söyledi

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İran Dışişleri Bakanı Erakçi, ABD'nin BAE ve Kuveyt ile işbirliği yaptığı açıklamasına yanıt olarak, İran Silahlı Kuvvetlerinin ABD'nin kullandığı yerleri meşru müdafaa kapsamında hedef aldığını belirtti. Ayrıca düşmanca eylemlere karşılık verileceğini vurguladı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt'in kendileriyle işbirliği yaptığını açıklaması üzerine, İran Silahlı Kuvvetlerinin ABD'nin kullandığı yerleri hedef aldığını belirtti.

Erakçi, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından, Rubio'nun, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesinin sorularına verdiği cevaplara ilişkin paylaşımda bulundu.

Rubio'nun "Müttefiklerimiz, özellikle Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt bizimle oldukça işbirliği içinde hareket etti." ifadesinin yer aldığı videoyu alıntılayan Erakçi, şunları kaydetti:

"Silahlı Kuvvetlerimiz, ABD'nin sivil deniz taşımacılığına saldırı düzenlemek ve ateşkesi ihlal etmek için kullanmasına izin verilen yerleri meşru müdafaa kapsamında hedef alıyor."

Erakçi, her türlü "düşmanca eyleme derhal ve kararlı şekilde karşılık" verileceğini belirterek "Yaptırımların ve savaşın başaramadığını, daha fazla savaşla başarmak mümkün olmayacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Haydar Şahin
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