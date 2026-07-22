Haberler

İran, ABD'nin, İran'ın nükleer programını hedef almak için bahane aradığını öne sürdü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'nin İran'ın barışçıl nükleer faaliyetlerini hedef almak için bahane aradığını ve Kazma Dağı'na yönelik iddiaların bu bahaneye hizmet ettiğini öne sürdü. Bekayi, ABD'nin tehditlerini uluslararası hukuk ihlali ve İran'ın bilimsel gelişimine düşmanlık olarak nitelendirdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'nin, İran'ın nükleer programını hedef almak için bahane aradığını ve "Kazma Dağı'na yönelik söylemlerin" de bu bahaneye hizmet ettiğini ileri sürdü.

Bekayi, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından, ABD'den gelen tehdit mesajlarına tepki gösterdi.

Ülkesinin nükleer faaliyetlerini Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na (UAEA) sunulan yükümlülükler çerçevesinde gerçekleştirildiğini ve bunun da beyan edildiğini vurgulayan Bekayi, "ABD'nin İran'ın barışçıl nükleer tesislerine yönelik tekrar eden saldırı ve tehditleri yalnızca Birleşmiş Milletler Şartı'nın temel ilkeleri, uluslararası hukuk, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulunun, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararlarının ihlali değil aynı zaman İran'ın bilim, bilgi ve gelişimine olan derin düşmanlığın göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Bekayi, ABD'nin, içerisinde santrifüjler olduğu iddia edilen ancak nükleer faaliyetlerin gerçekleşmediği açıklanan Kazma Dağı'na olan "hastalıkla saplantısının, yıkım ve sabotaj girişimleri için bir bahane olduğunu" öne sürdü.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
AK Parti'den ayrılıp parti kuran Davutoğlu, Özgür Özel'e tavsiyede bulundu

AK Parti'den ayrılıp parti kuran Davutoğlu, Özel'e tavsiye verdi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dev pitonu ip atlamak için kullanıp doyasıya eğlendiler

Böyle olur kabilenin eğlencesi! Herkes görüntüdeki aynı detaya takıldı
Saatler kaldı! İstanbul'da her şey bir anda değişecek

Saatler kaldı! İstanbul'da her şey bir anda değişecek
Çok can yakacak! Amedspor'a 15 milyon Euro'luk golcü

Çok can yakacak! Amedspor'a 15 milyon Euro'luk golcü
Kahramanmaraş'ta yangın felaketi! Alevler bir anda yükseldi

Alevler bir anda yükseldi, ekipler zamanla yarışıyor
Maça gelmeyen Aziz Yıldırım'ın nerede olduğu ortaya çıktı

Maça gelmeyen Aziz Yıldırım'ın nerede olduğu ortaya çıktı
İHA'ların vurduğu bölgeden yeni görüntü! Zelenski'den açıklama var

Ülkenin kalbini İHA'larla vurdular! Dumanlar gökyüzünü kapladı
Tuncel Kurtiz'in mezarının halini gören ünlü oyuncu isyan etti: Böyle olacağını bilseydi...

Mezarının son halini gören ünlü oyuncu isyan etti