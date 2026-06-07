İran: ABD saldırılarına katılan bölge ülkeleri İran'ın zararlarını karşılamalı

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırılarına atıf yaparak, "ABD saldırılarına katılan bölge ülkeleri İran'ın zararlarını karşılamalı." dedi.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'na göre Garibabadi, ülkesinin savaş tazminatı talebine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Garibabadi, "ABD'nin İran'a yönelik saldırılarına imkan sağlayan, topraklarını kullandıran ve saldırılara katılan bölge ülkeleri İran'ın zararlarını karşılamalı." ifadelerini kullandı.

İran'ın dondurulmuş varlıklarının ABD için savaş ganimeti olmadığını belirten Garibabadi, "İran'ın rızası olmadan mallarına el konulması veya transfer edilmesi uluslararası hukuka aykırı yeni bir eylemdir. İran, milletinin haklarının korunması ve ABD'nin hukuka aykırı girişimleri sonucu meydana gelen zararların tazmin edilmesi konusunda ısrarcıdır ve bu konuyu kararlılıkla takip edecektir." uyarısında bulundu.