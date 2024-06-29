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İran'da cumhurbaşkanlığı seçiminde kimse yüzde 50'yi geçemedi! İşte 2. tura kalan adaylar

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İran'daki cumhurbaşkanı seçiminde adaylardan hiçbiri yüzde 50'yi geçemedi. İlk turda en çok oy alan reformist Pezeşkiyan ile muhafazakar Said Celili, 2. tura kaldı.

İran'da cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tura kaldı. 5 Temmuz'da yapılacak seçimde kazanan isim ülkenin 9. Cumhurbaşkanı olacak.

İran İçişleri Bakanlığı Seçim Merkezi Sözcüsü Muhsin İslami, bakanlık binasındaki seçim merkezinde düzenlediği basın toplantısında, oy sayım işlemlerinin tamamlandığını açıkladı. Ülke genelinde 59 bin merkezde kurulan sandıklarda toplam 24 milyon 535 bin 185 oy kullanıldığını aktaran İslami, Pezeşkiyan'ın 10 milyon 415 bin 191 oy aldığını söyledi. Buna göre Pezeşkiyan'ın oy oranı yüzde 42,5 oldu.

CELİLİ'NİN OY ORANI YÜZDE 38,6'DA KALDI

İslami, oyların 9 milyon 473 bin 298'ini alan Celili'nin ise seçimin ilk turunu ikinci sırada tamamladığını belirtti. Celili'nin oy oranı da yüzde 38,6'da kaldı. Diğer iki adaydan Muhammed Bakır Kalibaf yüzde 13,8 ile üçüncü, Mustafa Purmuhammedi ise yüzde 0.8 ile dördüncü sırada yer aldı.

Seçime katılımın yüzde 40 civarında kaldığını aktaran İslami, geçersiz oyların sayısının da 1 milyon 56 bin 159 olduğunu belirtti.

İran'da cumhurbaşkanlığı seçiminde kimse yüzde 50'yi geçemedi! İşte 2. tura kalan adaylar

2. TUR 5 TEMMUZ'DA

Reformist aday Pezeşkiyan'ın, muhafazakar tabanı 2 önemli güç dengesi olan Said Celili ve Kalibaf arasında bir seçim yapmaya zorlaması bekleniyordu. Muhafazakarlar seçimini Celili'den yana yaptı. Pezeşkiyan ve Celili, 5 Temmuz'da gerçekleşecek 2. turda cumhurbaşkanlığı için yarışacak.

İran'da cumhurbaşkanlığı seçiminde kimse yüzde 50'yi geçemedi! İşte 2. tura kalan adaylarMesut Pezeşkiyan

PEZEŞKİYAN SEÇİLİRSE İRAN'DA BİR İLKE İMZA ATACAK

70 yaşındaki Mesut Pezeşkiyan, Türk kökenli bir kalp cerrahisi uzmanı. Tebriz Milletvekili Pezeşkiyan, reformist lider Muhammed Hatemi döneminde Sağlık Bakanlığı görevinde bulunan ve söylemleri ile ülkenin farklı kesimlerinden oy alma potansiyeline sahip bir isim.

Seçimin tek reformist adayı olan Pezeşkiyan, İran ekonomisini iyileştirmenin bir yolu olarak dış dünyaya daha fazla açılma çağrısında bulunuyor. "Ben Türküm. Annem de babam da Türk. Türklüğümle gurur duyuyorum. Evde çocuklarımla Farsça değil, Türkçe konuşuyorum" diyen Pezeşkiyan 2. turda ipi göğüslerse İran'ın ilk Türk cumhurbaşkanı olacak.

İran'da cumhurbaşkanlığı seçiminde kimse yüzde 50'yi geçemedi! İşte 2. tura kalan adaylarSaid Celili

KATI MUHAFAZAKÂR CELİLİ

58 yaşındaki Said Celili ise katı bir muhafazakâr ve Batı ile ilgili ciddi karşıt düşüncelere sahip eski bir nükleer müzakereci. Celili, halihazırda İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'ndeki temsilcisi ve Meclis ile Anayasayı Koruyucular Konseyi arasındaki anlaşmazlıkları çözen anayasal bir kurum olan Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyinin üyesi olarak görev yapıyor.

Eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad döneminde 2007-2013 yıllarında Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreterliği görevinde bulunan Celili, aynı dönemde İran'ın nükleer görüşmelerinde Başmüzakereci görevini yürütmüştü. Muhafazakar çizgisiyle tanınan Celili, 2021'deki seçimlerde aday olmuş daha sonra İbrahim Reisi lehine adaylıktan çekilmişti.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Güncel

Cumhurbaşkanlığı Seçimi Said Celili İran Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

Murat Ülger:

Neredeyse yarıya yakın Türk nüfusu var. Bir aday çıkarıp seçim kazanamıyorlar.

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Kerem Kerem:

Oradaki seçimin de belirleyeni Kürtler olacaktır.

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necdet:

88 milyonluk ülkede (diğer adayların oyunu göremediğimizden tahminen) 20-25 milyon mu oya kullanıyor ??? Ama yenilikçi adayın önde olması çok güzel.

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