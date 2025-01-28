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İran'da Türkçe Sahneleme: 'Settarhan Serdar-ı Milli' Tiyatrosu Büyüleyici İlgi Görüyor

İran'da Türkçe Sahneleme: 'Settarhan Serdar-ı Milli' Tiyatrosu Büyüleyici İlgi Görüyor
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İran'da Türkçe sahnelenen "Settarhan Serdar-ı Milli" adlı tiyatro oyunu, ülkenin kültürel ve tarihsel mirasına ışık tutarken Tebriz'den sonra Tahran'da da halkın büyük ilgisini çekiyor.

İran'da Türkçe sahnelenen "Settarhan Serdar-ı Milli" adlı tiyatro oyunu, ülkenin kültürel ve tarihsel mirasına ışık tutarken Tebriz'den sonra Tahran'da da halkın büyük ilgisini çekiyor.

İran'ın modern tarihinde önemli bir yere sahip olan halk kahramanı Settarhan'ın hayatını, özgürlük mücadelesini ve fedakarlıklarını konu alan oyun, hem içeriği hem de Türkçe sahnelenmesiyle dikkatleri üzerine topluyor.

Bir tiyatro oyunu olmanın ötesinde, İran'ın kültürel çeşitliliğini ve tarihsel mirasını vurgulayan "Settarhan Serdar-ı Milli" adlı oyun, ilk olarak Tebriz'de sahnelendiğinde büyük bir izleyici kitlesi tarafından coşkuyla karşılandı. 20 gün boyunca Tebriz'de kapalı gişe oynayan oyun yaklaşık 25 bin kişi tarafından izlendi.

Oyun, Tebriz'den sonra Tahran'da da birçok kesimin ilgisini çekti

Tebriz'deki başarılı gösterimlerin ardından oyun, başkent Tahran'da da Uluslararası Fecr Tiyatro Festivali kapsamında sahnelenmeye başlandı. Tahran'daki ilk gösterim, tiyatroseverlerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Oyun, Tahran'da hem Türkçe konuşan hem de Farsça konuşan izleyiciler tarafından büyük bir beğeni topladı.

Tahran'daki gösterimler, İran'ın kültürel başkentinde Türkçe tiyatronun ne kadar geniş bir kitleye ulaşabileceğini de gösterdi. Oyun, başkentteki tiyatro salonlarını doldururken, sanatseverlerin tarihsel bir figürün hikayesini Türkçe olarak izleme fırsatı bulması, kültürel bir köprü görevi gördü.

Oyun, Settarhan'ın Tebriz'de başlattığı direnişi, halkın özgürlük arzusunu ve bu uğurda verilen mücadeleyi anlatırken, aynı zamanda dönemin siyasi ve toplumsal koşullarını da gözler önüne seriyor. Oyun, Settarhan'ın halkın desteğiyle nasıl bir sembole dönüştüğünü ve bu mücadelenin günümüze kadar uzanan etkilerini anlatıyor.

"Şu anda biletler tükenmiş durumda"

AA muhabirine konuşan "Settarhan Serdar-ı Milli" adlı oyunun yazarı ve yönetmeni Yakup Sadık Cemali, "Bu oyun Settarhan adıyla bilinen bizim çok önemli ve saygın bir liderimizin hayat hikayesini ve zulme karşı mücadelesini anlatıyor." dedi.

Oyunun, 96'sı oyuncu 180 kişiden oluşan bir ekiple 7 ay süren provalarla hazırlandığını aktaran Cemali, "Tebriz'de Büyük Salon'da 22 kez sahnelendi. Yaklaşık 25 bin kişi bu oyunu izledi ve ilk kez Tahran'da sergileniyor. Karakterin özel bir önemi olduğu için oyun büyük bir ilgiyle karşılanıyor. Şu anda bütün biletler tükenmiş durumda. Özellikle Azerbaycan bölgesine ait olan İranlılar çok iyi karşıladı oyunu ancak Fars izleyicilerden de oyun büyük ilgi gördü." ifadelerini kullandı.

Settarhan'ın, meşrutiyete karşı çıkan Kaçar hanedanına karşı mücadele eden bir kahraman olduğunu anlatan Cemali, o dönemde savaşan şahsiyetlerin aksine Settarhan'ın uzun süre boyunca zorluklara rağmen mücadelesinden vazgeçmediğini ve bu yüzden onu anlatan bir oyun yazdığını belirtti.

"Türkiye ve Azerbaycan'da da sahnelemek istiyoruz"

Oyunu Türkiye ve Azerbaycan'da da sahnelemek istediklerini dile getiren Cemali, "2025 yılı İran-Türkiye'nin ortak kültür yılı kabul edildi. Biz de bu kapsamda İran'ın Kültür Müsteşarlığının desteğiyle Türkiye ve Azerbaycan'da bu oyunu sahnelemek istiyoruz. Oralarda da büyük ilgi görebilir çünkü dil sorunu olmaz. Kısmetse oralarda da bu oyunu oynayacağız." diye konuştu.

Settarhan'ı canlandıran tiyatro oyuncusu Muhammed Zirek de Settarhan'ı oynamaktan büyük onur duyduğunu belirterek, "Settarhan'ı canlandırabilmek için 13 kilo verdim. Settarhan her ne kadar okuma yazma bilmeyen biri olsa da savaş bilgisi vardı, şerefi ve onuru vardı. O kadar şerefli biriydi ki kimse onun sözünden çıkmazdı herkes ona güvenirdi." şeklinde konuştu.

"Türkler birdir, ayrı değildir"

Oyunun Tebriz'de çok büyük ilgi gördüğünü dile getiren Zirek, "Tahran'da da burada Fecr Tiyatro Festivali'ne katıldık. Yine millet bizi yalnız bırakmadı. Bu yüzden millete minnettarım, onların ayaklarını ellerini öpüyorum." dedi.

Türkiye ve Azerbaycan'da oyunu sahneleme imkanı bulmalarının kendileri için iftihar vesilesi olacağını söyleyen Zirek, "Türkler birdir, ayrı değildir. Tebriz, Bakü, Urmiye, Ankara fark yoktur. Orada oyunu sahnelemek de bizim için şereftir." ifadelerini kullandı.

Settarhan kimdir?

Settarhan (1868-1914), İran'ın modern tarihinde önemli bir yere sahip olan bir halk kahramanı ve özgürlük savaşçısı olarak tanınıyor. İran'ın Azerbaycan bölgesinde doğan Settarhan, 20. yüzyılın başlarında İran'da halkın siyasi haklarını savunmak amacıyla başlatılan Meşrutiyet Devrimi sırasında öne çıkan bir lider oldu.

Özellikle Tebriz'de başlattığı direnişle tanınan Settarhan, 1908 yılında İran'ın o dönemdeki şahı Muhammed Ali Şah'ın meşrutiyet yanlısı hareketi bastırmak için gönderdiği birliklere karşı Tebriz'de büyük bir direniş örgütledi. Settarhan'ın liderliğindeki halk, şehrin savunmasını üstlenerek, anayasal haklarını korumak için büyük bir mücadele verdi.

Settarhan'ın mücadelesi, yalnızca Tebriz'de değil, tüm İran'da büyük bir yankı uyandırdı. Settarhan, bugün İran'da özgürlük ve halkın hakları için verilen mücadelenin önemli bir sembolü olarak anılıyor. Onun hikayesi, tiyatro oyunları, kitaplar ve filmler aracılığıyla nesilden nesile aktarılmaya çalışılıyor.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel
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