İran'da, İsrail'e casusluk yapmakla suçlanan bir kişi idam edildi

Güncelleme:
İran, İsrail'in dış istihbarat servisi Mossad'a casusluk yaptığı gerekçesiyle Ali Ardestani adlı bir kişiyi idam etti. Ardestani'nin sosyal medya üzerinden Mossad ile iletişim kurarak, İran'daki hedefler hakkında bilgi verdiği belirtildi.

İran'da, İsrail dış istihbarat servisi Mossad'a çalışmakla suçlanan bir kişi idam edildi.

İran Yargı Erkine bağlı Mizan Haber Ajansına göre, sosyal medya üzerinden Mossad ile irtibat kuran Ali Ardestani, ülkedeki bazı hedeflerin görüntülerini ve suikasta uğrayan İranlılarla ilgili bilgileri, İran'da bulunan ve yine İsrail adına casusluk yapan şahıslar aracılığıyla kripto para karşılığı Mossad subaylarına iletiyordu.

Ardestani'nin idam cezasının bugün infaz edildiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba - Güncel
