İran'da, İsrail'e casusluk yapmakla suçlanan bir kişi idam edildi

İran'da, İsrail dış istihbarat servisi Mossad'a çalışmakla suçlanan bir kişi idam edildi.

İran Yargı Erkine bağlı Mizan Haber Ajansına göre, sosyal medya üzerinden Mossad ile irtibat kuran Ali Ardestani, ülkedeki bazı hedeflerin görüntülerini ve suikasta uğrayan İranlılarla ilgili bilgileri, İran'da bulunan ve yine İsrail adına casusluk yapan şahıslar aracılığıyla kripto para karşılığı Mossad subaylarına iletiyordu.

Ardestani'nin idam cezasının bugün infaz edildiği kaydedildi.