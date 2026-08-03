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İran'da "İsrail lehine casusluk" iddiasıyla 2 kişi idam edildi

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İran'da, İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad ile bağlantılı oldukları iddiasıyla ölüm cezasına çarptırılan 2 kişi idam edildi.

İran'da, İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad ile bağlantılı oldukları iddiasıyla ölüm cezasına çarptırılan 2 kişi idam edildi.

İran Yargı Erki tarafından yapılan yazılı açıklamada, Ümit Behzad ve Puriya Safvet isimli kişilerin, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik son saldırıları sırasında Mossad bağlantılı olduğu öne sürülen kişi ve kanallara ülkedeki askeri ve güvenlik merkezlerine ilişkin koordinat, görüntü ve bilgi aktardıkları öne sürüldü.

Açıklamada, casusluk ve İsrail'le istihbarat işbirliğinde bulunmak suçlarından idama mahkum edilen Behzad ve Safvet hakkındaki kararın İran Yüksek Mahkemesi tarafından onandığı, cezalarının ise sabah saatlerinde infaz edildiği belirtildi.

Kaynak: AA
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