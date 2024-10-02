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İsrail'e füze yağarken binlerce İranlı sokağa inip tekbirlerle kutlama yaptı

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İran'ın İsrail'e gerçekleştirdiği füze saldırısının ardından Tahran başta olmak üzere birçok kentte halk meydanlarda sevinç gösterileri düzenledi. Filistin Meydanı'nda toplanan binlerce kişi tekbirlerle kutlama yaptı, bayraklar ve flamalar açıldı, havai fişek gösterileri yapıldı.

İran'ın İsrail'e füze saldırısından sonra başkent Tahran başta olmak üzere ülkenin birçok kentinde İranlılar sevinç gösterileri için meydanlarda toplandı.

TEKBİRLERLE KARŞILADILAR

Başkent Tahran'ın Filistin Meydanı'nda toplanan binlerce kişi İran'ın İsrail'e füze saldırısını tekbirlerle karşılayarak sevinç gösterisinde bulundu.

İsrail'e füze yağarken binlerce İranlı sokağa inip tekbirlerle kutlama yaptı

NASRALLAH POSTERİNİN ÖNÜNE ÇİÇEKLER BIRAKTILAR

Meydanda toplanan, İran, Filistin, Lübnan bayrakları ve Hizbullah flamaları taşıyan İranlılar, İsrail'in Beyrut'a saldırısında hayatını kaybeden Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın dev posterinin önüne çiçekler bıraktı ve birbirlerine tatlılar ikram etti.

İsrail'e füze yağarken binlerce İranlı sokağa inip tekbirlerle kutlama yaptı

DEVLET TELEVİZYONUNDA YAYIMLANDI

Meydanda havai fişek gösterisi de yapıldı. Öte yandan ülkenin birçok kentinde de halkın meydanlarda kutlamalar yaptığına ilişkin görüntüler devlet televizyonunda yayımlandı.

İsrail'e füze yağarken binlerce İranlı sokağa inip tekbirlerle kutlama yaptı

İsrail'e füze yağarken binlerce İranlı sokağa inip tekbirlerle kutlama yaptı

İsrail'e füze yağarken binlerce İranlı sokağa inip tekbirlerle kutlama yaptı

İsrail'e füze yağarken binlerce İranlı sokağa inip tekbirlerle kutlama yaptı
Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel

Orta Doğu Politika Filistin tahran Güncel İsrail Dünya İran

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