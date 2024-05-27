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İran'da 12. dönem Meclis göreve başladı

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İran'da yapılan Milletvekili Seçimleri sonucunda oluşan Meclis, açılış töreniyle göreve başladı. Açılış konuşmasını geçici Meclis Başkanı Alaaddin Burucerdi yaptı. Törende milletvekilleri yemin etti ve lider Ayetullah Ali Hamaney'in mesajı okundu. Yeni Meclis Başkanı seçimleri yarın yapılacak.

İran'da 1 Mart ve 10 Mayıs'ta yapılan birinci ve ikinci tur Milletvekili Seçimleri'yle şekillenen Meclis, göreve başladı.

İran'ın 12. dönem Meclisi'nin açılış törenine yasama, yürütme ve yargı başkanları ile üst düzey sivil ve askeri yetkililer tam kadro katıldı.

Törenin açılış konuşmasını en tecrübeli milletvekili olarak geçici Meclis Başkanı seçilen eski Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı ve Milletvekili Alaaddin Burucerdi yaptı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ulusal marşın okunmasıyla başlayan törende 1 Mart ve 10 Mayıs'ta yapılan birinci ve ikinci tur Milletvekili Seçimleri'nde Meclis'e girmeye hak kazanan 290 Milletvekili toplu yemin etti.

Törende daha sonra İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in gönderdiği mesaj, Liderlik Ofisi Başkanı Muhammed Muhammedi Golpayegani tarafından okundu.

Mesajında milletvekillerine zararlı siyasi çekişmelerden kaçınma tavsiyesinde bulunan Hamaney, "İnsanların gönüllerini kazanmak dünyadaki ilahi ödüllerden biridir ve milyonlarca kişinin katıldığı şehit cumhurbaşkanı ve onun yoldaşlarının cenazesi bu ilahi ödülün bir örneğidir." ifadelerini kullandı.

Daha sonra İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi ve Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin ölümü sonrasında göreve gelen geçici Cumhurbaşkanı Muhammed Muhbir birer konuşma yaptı.

İran Meclisi, yarın yeni Meclis Başkanı seçimlerinin yapılmasıyla çalışmalarına devam edecek.

Kaynak: AA / Güncel

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