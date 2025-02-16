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İran lideri Pezeşkiyan Türkçe şiir okudu, uyarı gecikmedi

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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Tebriz Kültür Haftası'nın kapanışında ünlü şair Şehriyar'ın 'Haydar Baba'ya selam' şiirini okudu. Türkçe konuşmasına karşı salon yetkililerince uyarılan Pezeşkiyan, "Sorun yok, iki Türkçe şiir okumaktan sorun çıkmaz." diyerek güldü. Pezeşkiyan'ın yanıtına da salondakiler gülerek yanıt verdi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Tebriz'de katıldığı bir programda ünlü Tebrizli şair Şehriyar'ın "Haydar Baba'ya selam" şiirini okurken töreni düzenleyen yetkililer tarafından uyarıldı. Pezeşkiyan'ın yanıtı programa damga vurdu.

PEZEŞKİYAN, TÜRKÇE ŞİİR OKUDU

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Tebriz Kültür Haftası'nın kapanış töreninde, Şehriyar ismiyle bilinen ünlü Türk şair Muhammed Hüseyin Behçet Tebrizi'nin Azerbaycan Türkçesindeki "Haydar Baba'ya selam" şiirini okudu.

Şiiri okumadan önce Şehriyar'dan iki satır şiir okuyacağını ancak yetkililerin kendisine salonda Türkçe bilmeyenler olduğu için Türkçe konuşmasına karşı çıktığını söyleyen Pezeşkiyan, şu dizeleri okumaya başladı: "Heyder Baba, igit emek itirmez / Ömür geçer efsus bere bitirmez / Namerd olan ömrü başa yetirmez / Biz de vallah unutmarık sizleri / Görenmesek helal edin bizleri."

"İKİ TÜRKÇE ŞİİR OKUMAKTAN SORUN ÇIKMAZ"

Şiiri okumaya devam ettiği sırada Pezeşkiyan'ın yanına gelen bir yetkilinin kendisini uyardığı görüldü. Bunun üzerine İran Cumhurbaşkanı, "Sorun yok, iki Türkçe şiir okumaktan sorun çıkmaz." diyerek güldü. Bunun üzerine salonda bulunanlar Pezeşkiyan'ı alkışladı.

İran'ın eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad da 2006'da Tebriz'i ziyareti sırasında Şehriyar'ın şiirini okumuştu. Şiirini Azerbaycan Türkçesiyle okuyan Ahmedinejad'a Tebrizliler de eşlik etmişti.

İran lideri Pezeşkiyan Türkçe şiir okudu, uyarı gecikmedi
Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel
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