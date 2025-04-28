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İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Bakü'de Türkçe Şiir Okudu

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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Ticaret Forumu sırasında ünlü Türk şair Şehriyar'ın 'Heyder Baba'ya Selam' adlı eserinden dizeler okudu. Şiir dinleyicilerden büyük beğeni topladı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de katıldığı Azerbaycan-İran Ticaret Forumu'nda ünlü şair Şehriyar'ın "Heyder Baba'ya Selam" adlı eserinden dizeler okudu.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Azerbaycan-İran Ticaret Forumu'na katıldı.

Forumda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte konuşma yapan Pezeşkiyan, program sonunda Şehriyar mahlasıyla bilinen ünlü Türk şair Muhammed Hüseyin Behçet Tebrizi'nin "Heyder Baba'ya Selam" adlı eserinden dizeler okudu.

TÜRKÇE ŞİİR BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Pezeşkiyan, Azerbaycan Türkçesi'nde kaleme alınan şiirden, "Bir uçaydım bu çırpınan yelinen, Bağlaşaydım dağdan aşan selinen, Ağlaşaydım uzak düşen elinen, Bir göreydim ayrılığı kim saldı? Ölkemizde kim kırıldı, kim kaldı?" dizelerini seslendirdi. Şiir okumaya devam eden Pezeşkiyan, "Men senin tek dağa saldım nefesi, Sen de kaytar, göylere sal bu sesi, Baykuşun da dar olmasın kefesi, Burda bir şir darda kalıb bağırır, Mürüvvetsiz insanları çağırır" dizelerini okuyarak sözlerine devam etti.

Pezeşkiyan'ın Türkçe şiir okuması salondaki katılımcılar tarafından alkışlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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