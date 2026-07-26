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Pezeşkiyan'dan ABD saldırıları sonrası altyapıya hızlı onarım talimatı

Pezeşkiyan'dan ABD saldırıları sonrası altyapıya hızlı onarım talimatı
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İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD saldırılarında hasar gören ulaşım altyapısının en iyi teknolojiyle yeniden inşası ve alternatif güzergahlar devreye sokulması talimatı verdi; saldırıları savaş suçu olarak niteledi.

TAHRAN (AA) – İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın ABD saldırılarının ardından hasar gören altyapının hızla yeniden inşa edilmesi ve konuyla ilgili olarak en iyi teknolojinin kullanılması talimatını verdiği belirtildi.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Pezeşkiyan, başkent Tahran'da Ulaştırma Bakanlığı yetkilileriyle bir araya geldi.

Kendisine, deniz, hava ve kara ulaşımı ile sınır kapıları ve gümrüklerle alakalı raporların sunulmasının ardından Pezeşkiyan, ABD saldırılarının ardından hasar gören altyapının hızla yeniden inşası ve konuyla ilgili olarak en iyi teknolojinin kullanılması talimatı verdi.

Pezeşkiyan ayrıca, zarar gören ulaşım noktaları için alternatif güzergahların devreye sokulması gerektiğini söyledi.

ABD'nin İran'ın altyapısına yönelik saldırılarını "savaş suçu" olarak niteleyen Pezeşkiyan, konunun yetkili uluslararası makamlar nezdinde takip edilmesi gerektiğini belirtti.???????

Pezeşkiyan, özellikle komşu ülkelerle olan ulaşım ağlarının genişletilmesi ve demir yolu ağlarının tamamlanmasıyla birlikte ülkenin stratejik konumunun daha da güçleneceğini ve jeopolitik kapasitesinin artacağını dile getirdi.

Kaynak: AA
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