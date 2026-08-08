Haberler

Pezeşkiyan: Kimse İran'ı Teslim Olmaya Zorlayamaz

Pezeşkiyan: Kimse İran'ı Teslim Olmaya Zorlayamaz
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TAHRAN, 8 Ağustos (Xinhua) -- İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, haklarını korumak amacıyla diyaloğu sürdürme konusundaki kararlılıklarını belirterek, kimsenin Tahran'ı teslim olmaya zorlayamayacağını söyledi.

TAHRAN, 8 Ağustos (Xinhua) -- İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, haklarını korumak amacıyla diyaloğu sürdürme konusundaki kararlılıklarını belirterek, kimsenin Tahran'ı teslim olmaya zorlayamayacağını söyledi.

Pezeşkiyan cuma günü Cumhurbaşkanlığı'nın internet sitesinde yayımlanan röportajda, İran hükümetinin ABD ile müzakerelerde bulunma ve savaşın sona erdirilmesine ilişkin mutabakat zaptını imzalama kararını savundu.

ABD'nin mutabakat metni kapsamındaki taahhütlerini yerine getirdiği sürece İran'ın da yükümlülüklerine bağlı kalacağını vurgulayan Pezeşkiyan, "Taahhütlerini yerine getirmedikleri an bizim de bağlılığımızı sürdürme yükümlülüğümüz ortadan kalkar" dedi.

Pezeşkiyan, hafta başında istifa edeceğine yönelik iddiaları yalanlayarak, "çalışmalarına kararlılıkla devam edeceğini" söylemişti. Aynı günlerde İran yönetimi içinde mutabakat zaptı konusunda "görüş ayrılıkları" bulunduğu iddiaları da dile getiriliyordu.

Haziran ayında imzalanan mutabakat zaptı uyarınca İran ve ABD'nin 60 gün içinde nihai bir anlaşmaya varmak üzere müzakereler yapması gerekiyordu. Ancak iki ülke arasında yeniden tırmanan gerginlikler nedeniyle müzakerelerin akıbeti bilinmiyor.

Kaynak: Xinhua
Cevdet Yılmaz'dan Mısır'ın Mekke Anlaşması'na katılımına yeşil ışık: Neden olmasın?

Erdoğan'ın yardımcısı sinyali verdi! Bu imza atılırsa dengeler değişir
Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi! 7 saatlik yol 1 saat 45 dakikaya düşüyor

Bakan Uraloğlu'undan müjde! 7 saatlik yol 1 saat 45 dakikaya düşüyor
Yol ortasındaki kavgaya damga vuran söz: Kocanı aldım elinden, çatla

Yol ortasında yasak aşk kavgası! Son sözü duyan dönüp bir daha baktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erdoğan'ın tepki gösterdiği saldırgan 5 yılda çıktı! Şimdi cinayetle aranıyor

Erdoğan'ın "Nasıl salınır?" dediği isim 6 yıl sonra cinayet işledi
Kayahan'ın 'Gönül Köşkü' satılıyor! İstenen rakam dudak uçuklattı

Kayahan'ın "Gönül Köşkü" satılıyor! İstenen rakam dudak uçuklattı
Vapurda skandal görüntü! Şort giyen genç kıza bastonla vurdu

İstanbul'da infial yaratan görüntü
Dünya Bankası'ndan Suriye'ye 100 milyon dolarlık hibe

Komşuya para muslukları açıldı! 100 milyon dolar hibe ettiler
Büyük aşk nikahla taçlanıyor! Ronaldo ve Georgina evleniyor

Bugün büyük gün! Yıllar süren sevgililik bitiyor

Fenerbahçe Lukaku için masada: Napoli'nin istediği rakam belli oldu

Ve beklenen oldu!

Eşiyle yürürken sivil polis bir anda yanlarına geldi! Sebebini açıklayınca şaşırdılar

Eşiyle yürürken sivil polis seslendi! Nedeni ikisini de şaşırttı