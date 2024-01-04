84 kişinin can verdiği saldırı İran'ın sabrını taşırdı: Ateş ve öfkeyle karşılık verilecek

Orta Doğu'da sular durulmuyor; İran'da 84 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısı dünya gündemine damga vurdu. İran'ın BM Daimi Temsilciliği'nden yapılan açıklamada, "İran bu saldırıya ateş ve öfkeyle karşılık verecektir" ifadelerine yer verildi.

"BU BİR TERÖR SALDIRISIDIR"

İran'ın Kirman eyaletinde dün, General Kasım Süleymani'yi anma töreni sırasında kabristana giden yol üzerinde 2 patlama meydana geldi. Söz konusu saldırıda 84 kişi hayatını kaybetti, 211 kişi de yaralandı. İranlı yetkililer, patlamaların terör saldırısı olduğunu açıkladı.

"BM NEZDİNDE HUKUKİ VE SİYASİ GİRİŞİMLER BAŞLATTIK"

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan bombalı terör saldırılarıyla ilgili Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde hukuki ve siyasi girişimler başlattıklarını açıkladı. Abdullahiyan, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, saldırılardan duyduğu üzüntüyü dile getirdi ve saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve İran halkına taziyelerini ileterek yaralılara acil şifalar diledi. Abdullahiyan, "Dışişleri Bakanlığı, (saldırılarla ilgili) Birleşmiş Milletler aracılığıyla hukuki ve uluslararası acil eylemlerini başlattı" ifadelerini kullandı.

"İRAN SALDIRIYA ATEŞ VE ÖFKEYLE KARŞILIK VERECEK"

İran'ın New York'taki BM Daimi Temsilciliği'nin X sosyal medya platformundan da konuya dair açıklama yapıldı. Açıklamada, "İran, bu terörist saldırıyı düzenleyenlere, faillere ve bu terör saldırısına yardım ve yataklık eden herkese ateş ve öfkeyle karşılık verecektir." ifadelerine yer verildi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Tahran'da Kasım Süleymani için düzenlenen törende konuşma yaptı

İSRAİL ORDU SÖZCÜSÜ: SALDIRI KONUSUNDA YORUM YAPMAYACAĞIM

Öte yandan; saldırı sonrası "Bu işte Netanyahu'nun parmağı mı var" sorusu akıllara geldi. İsrail güçlerinin bir önceki gün Lübnan'a saldırmış olması da bu olasılığı güçlendirdi. İsrail Ordusu Sözcüsü Daniel Hagari ise İran'da meydana gelen saldırılarla alakalarının bulunup bulunmadığına ilişkin soruya, "Bu konuda yorum yapmayacağım" yanıtını verdi.