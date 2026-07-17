Haberler

İran ordusu: Bahreyn'de ABD'nin keşif uçakları ve helikopterlerinin bulunduğu üsse İHA saldırıları düzenledik

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran ordusu, Bahreyn'de ABD'ye ait Sakhir Hava Üssü'nü kamikaze insansız hava araçlarıyla hedef aldığını duyurdu. Saldırı, ABD'nin eylemlerine karşılık olarak Yıldırım Operasyonu'nun 11. aşamasında gerçekleştirildi.

İran ordusu, Bahreyn'de ABD ordusuna ait keşif uçakları ve helikopterlerin bununduğu Sakhir Hava Üssü'nü kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldığını duyurdu.

İran ordusundan yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin saldırılarına karşılık olarak gerçekleştirilen 11. dalga operasyonlar kapsamında Bahreyn'de ABD güçlerinin kullandığı üsse saldırılar düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, "İran ordusu, düşmanın kentsel altyapıyı ve masum insanları hedef alan düşmanca eylemlerine karşılık, birkaç saat önce Yıldırım Operasyonu'nun 11. aşamasında Bahreyn'deki Sakhir üssünde bulunan terörist ABD ordusunun helikopterleri ile P-8 keşif uçaklarını Areş yıkıcı insansız hava aracı saldırılarıyla hedef aldı." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
Oğuzhan Uğur gözaltına alındı

Oğuzhan Uğur gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Asena Keskinci yeni filmi için tesettüre girdi

Tesettüre girdi! Kim olduğunu öğrenince şaşıracaksınız
Kömür yüklü TIR, benzin istasyonu marketine daldı: Can kaybı var

Benzin istasyonu marketinde alışveriş yaparken canından oldu
Dondurmayı sakın böyle yemeyin! Boğaz enfeksiyonu riskini artırıyor

Dondurmayı sakın böyle yemeyin! Sonuçları çok fena
ABD gece boyunca vurdu, İran'da ölü sayısı her geçen saat artıyor

Bombalama tüm gece sürdü! Ölü sayısı her geçen saat artıyor
Emniyet amiri oğlunun silahıyla canına kıydı

Emniyet amiri oğlunun silahıyla canına kıydı
Zeynep Atılgan'ın balkonda girdiği tripler olay oldu

Taşacak Bu Deniz'in yıldızının girdiği tripler olay oldu
Erdoğan'ın 'Aşkım, sevdam' dediği kentte anket yapıldı! İşte çıkan sonuç

"Aşkım, sevdam" dediği kentte anket yapıldı! İşte çıkan sonuç