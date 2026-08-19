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İran, BAE'nin Füze İddialarını Reddetti

İran, BAE'nin Füze İddialarını Reddetti
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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, BAE'nin İran'dan iki balistik füze fırlatıldığı yönündeki açıklamasını kabul etmediklerini belirtti. Bekayi, bu tutumun iyi komşuluk ilkesiyle bağdaşmadığını ve bölgedeki güven çabalarına zarar verdiğini ifade etti. BAE Savunma Bakanlığı, füzelerin deniz trafiğini hedef aldığını öne sürmüş, ardından İran ile ticari ve finansal işlemleri askıya almıştı.

TAHRAN, 19 Ağustos (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) salı günü İran'dan ülkeye doğru iki balistik füze fırlatıldığı yönündeki açıklamasını kabul etmediklerini söyledi.

Bekayi çarşamba günü yaptığı açıklamada, BAE'nin tutumunun iyi komşuluk ilkesiyle bağdaşmadığını ve bölge ülkeleri arasında güveni artırıp güvensizliğin tırmanmasını önlemeye yönelik devam eden çabalara zarar verdiğini belirtti.

Bekayi, bölge ülkelerine "ABD ve İsrail'in bölgedeki barış ve güvenliği hedef alan kötü niyetli eylemlerinden kaynaklanan karmaşık durumu göz önünde tutarak" asılsız suçlamalarda bulunmaktan kaçınma çağrısı yaptı.

BAE Savunma Bakanlığı'ndan salı günü yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin İran'dan ülkeye doğru fırlatılan iki balistik füze tespit ettiği ve füzelerin deniz trafiğini hedef aldığı belirtilmişti.

Açıklamada, ilk füzenin BAE karasularının dışına, ikinci füzenin ise içine düştüğü ifade edildi.

BAE Dışişleri Bakanlığı da çarşamba günü erken saatlerde yaptığı açıklamada, "bölgede bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliği zedeleyen tırmanışlar" nedeniyle, İran ile tüm ticaret, ticari etkileşim ve finansal işlemlerin bir sonraki duyuruya kadar askıya alındığını duyurdu.

Kaynak: Xinhua
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