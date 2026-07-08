ABD saldırısında İranlı asker hayatını kaybetti
ABD'nin İran'ın güneyindeki bölgelere düzenlediği saldırıda Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri'nden bir asker, düşman insansız hava araçlarına karşı mücadele ederken şarapnel isabeti sonucu şehit düştü.
ABD'nin İran'ın güneyindeki bölgelere saldırısında Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri mensubu bir askerin hayatını kaybettiği bildirildi.
Devrim Muhafızları Ordusu Donanması 3. Bölge Komutanlığının açıklamasına göre, ABD saldırısında 1 asker yaşamını yitirdi.
Açıklamada, "Devrim Muhafızı Muhammed Rıza Hazini, ABD'nin Mahşehr Üçüncü Deniz Bölgesi'ne saldırısı sırasında düşman insansız hava araçlarına karşı mücadele ederken, mermi şarapnelinin isabet etmesi sonucu şehit düştü." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA / Ahmet Dursun