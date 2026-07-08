Haberler

ABD saldırısında İranlı asker hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'nin İran'ın güneyindeki bölgelere düzenlediği saldırıda Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri'nden bir asker, düşman insansız hava araçlarına karşı mücadele ederken şarapnel isabeti sonucu şehit düştü.

ABD'nin İran'ın güneyindeki bölgelere saldırısında Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri mensubu bir askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

Devrim Muhafızları Ordusu Donanması 3. Bölge Komutanlığının açıklamasına göre, ABD saldırısında 1 asker yaşamını yitirdi.

Açıklamada, "Devrim Muhafızı Muhammed Rıza Hazini, ABD'nin Mahşehr Üçüncü Deniz Bölgesi'ne saldırısı sırasında düşman insansız hava araçlarına karşı mücadele ederken, mermi şarapnelinin isabet etmesi sonucu şehit düştü." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
Miçotakis'e Trump'ın F-35 sözleri soruldu! Tek cümle ile yanıtladı

Miçotakis'e Trump'ın F-35 sözleri soruldu! Tek cümle ile yanıtladı
NATO Zirvesi'nde Türkiye ve İngiltere'den tarihi anlaşma! Detayları gizli tutulacak

Avrupa'nın süper gücü ile anlaşma tamam! Detayları sır gibi saklanacak
Kan donduran görüntü! Her şey çocuklarının gözleri önünde yaşandı

Kan donduran görüntü! Her şey çocuklarının gözleri önünde yaşandı
Meteoroloji tarih verdi: İstanbul'a gök gürültülü sağanak geliyor!

İstanbul'a gök gürültülü sağanak geliyor!
Macron'un yanındaki isim merak edilmişti! Kim olduğu ortaya çıktı

Macron'un yanındaki isim merak edilmişti! Kim olduğu ortaya çıktı
Amerikalılar şaşkın: Trump'ın kabullenmesi alışık bir durum değil

Dünya bu görüntülerdeki detayı konuşuyor: Alışılmadık bir durum
Zirve için gelen yabancı gazeteciler mest: Türkiye çıtayı ulaşılamayacak bir seviyeye çıkardı

Zirve için gelen yabancı gazeteciler mest! Yaptıkları yoruma bakın
NATO Zirvesinde sıra dışı olay! Çift başlılık Ankara'ya uzandı

Tarihi NATO Zirvesinde sıra dışı olay! İç kavga Ankara'ya taşındı