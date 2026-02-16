İran: ABD müzakerelerde kendi çıkarlarını İsrail'in çıkarlarından ayrı olarak değerlendirebilir

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, İran-ABD müzakere görüşmelerine ilişkin, "ABD müzakerelerde kendi çıkarlarını İsrail'in çıkarlarından ayrı olarak değerlendirebilir." dedi.

Laricani, El Cezire'ye verdiği özel röportajda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Müzakere sürecinin devam ettiğini ve bölge ülkelerinin de müzakerelerin başarıya ulaşması için çaba gösterdiğini hatırlatan Laricani, kendisinin, Tahran'ın görüşlerini ABD'ye iletilmek üzere Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi'ye verdiği mektuba ilişkin, "ABD'den şu ana kadar resmi bir yanıt alınmadı. ABD müzakerelerde kendi çıkarlarını İsrail'in çıkarlarından ayrı olarak değerlendirebilir." açıklamasında bulundu.

Laricani, ülkesinin müzakerelerde iş birliğine açık olduğunu belirterek, "Trump'n sık sık dile getirdiği amaç İran'ın nükleer silaha sahip olmamasıdır. Bu İran'ın karşı çıkmadığı ortak noktadır. Önceki dönemlerde de müzakere taraftarıydık şimdi de." İfadesini kullandı.

Müzakere sürecinin uzatılmaması gerektiğini vurgulayan Laricani, "Füze konusu İran'ın ulusal güvenliğini ilgilendiren bir mesele olduğu için görüşmelerde bu konu yer almayacak. Nükleer mesele dışındaki her konu süreci akamete uğratır." uyarısında bulundu.

"Savaş peşinde değiliz ama hazırlıklıyız"

Laricani, müzakere görüşmelerinin olumsuz sonuçlanması ve ABD'nin olası saldırısına ilişkin, "Karşı tarafın (ABD) önceki tecrübeleri dikkate alarak yeni bir savaş aradığını düşünmüyorum ancak bize zor kullanırlarsa karşılığını alırlar. Savaş peşinde değiliz ama hazırlıklıyız. Biz ABD ile müzakere ediyoruz. İsrail devreye girerek müzakereleri sabote etmeye çalışıyor. Bugün en büyük düşmanımız İsrail." İfadesini kullandı.

Zenginleştirilmiş uranyum konusunda ise Laricani, "Teknoloji sahibi bir ülkeye sıfır zenginleştirme olsun denilemez. Örnek olarak yüzde 20 zenginleştirilmiş uranyum, sağlık çalışmaları için gereklidir." dedi.

Laricani, İsrail'in bölgede maceracı bir rol oynadığını ve savaş için bahane oluşturmaya çalıştığını savunarak, "Bölge ülkelerinin yetkilileri, İsrail'in bölgeyi karıştırmak için plan yaptığını biliyor. İran, İsrail'e karşı bölgesel istikrarın sağlanması amacıyla Suudi Arabistan, Mısır ve Türkiye ile işbirliğine hazır." diye konuştu.

"İsrail saldırısı ülkemizde büyük bir birlik oluşmasına neden oldu"

İran ile İsrail arasında yaşanan 12 günlük çatışma süreci hakkında da değerlendirmelerde bulunan Laricani, İran'ın içindeki İsrail casuslarının propagandasının yapıldığı kadar güçlü olmadığının altını çizerek, "Elbette bazı ihmaller meydana geldi ancak casus ağlarına ciddi darbe vurduk ve güvenlik önlemleri artırıldı." uyarısını tekrarladı.

Laricani ayrıca, "İsrail saldırısı ülkemizde büyük bir birlik oluşmasına neden oldu ve bu önemli bir kazanım." dedi.

İran ile ABD arasındaki müzakereler

İran ile ABD arasında, Haziran 2025'te İsrail ve ABD'nin İran'a saldırıları sonrasında kesintiye uğrayan nükleer görüşmeler, Umman'da 6 Şubat'ta yeniden yapılmıştı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile yapılan görüşmeler için "İran ile ABD arasında Maskat'taki müzakereler, tarafların görüşmeleri sürdürme yönünde mutabakata varmasıyla sona erdi." demişti.

Müzakereler, Tahran-Washington arasında tansiyonun yeniden yükseldiği, Washington'un Tahran'a karşı bölgede askeri yığınağını artırdığı bir dönemde gerçekleşmişti.